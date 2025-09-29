Hármas karambol történt a 21-es főúton

Három gépkocsi ütközött össze a 21-es főút 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Hatvan térségében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Összesen tizenegyen utaztak a járművekben, amelyek közül kettőt a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta lapunknak, hogy a baleset következtében senki nem sérült meg.