Baleset
2 órája
Hármas karambol történt a 21-es főúton
Egy sávon halad a forgalom a baleset miatt.
Tizennégyen utaztak a három járműben (illusztráció)
Forrás: Huszár Márk / Heol-hu
Három gépkocsi ütközött össze a 21-es főút 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Hatvan térségében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Összesen tizenegyen utaztak a járművekben, amelyek közül kettőt a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.
Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta lapunknak, hogy a baleset következtében senki nem sérült meg.
Ezt ne hagyja ki!MVM
22 órája
Villany nélkül maradnak: ezeken a településeken kapcsolják le az áramot Heves vármegyében
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
Tegnap, 7:31
Drámai fordulat – Hevesben havazás várható, mutatjuk mikor ér ide
Ezt ne hagyja ki!Tragikus
2025.09.27. 18:39
Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre