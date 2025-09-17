Két autó ütközött a forgalmas egri kereszteződésben

Két autó ütközött Egerben, az egyik lajosvárosi kereszteződésnél szerda délután. A balesetben egy személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérüleseket - tudtuk meg mindezt Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.

Baleset történt Egerben: két autó ütközött a Lajosvárosban

Forrás: Beküldött

