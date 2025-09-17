Baleset
Két autó ütközött a forgalmas egri kereszteződésben
Karambolt történt Egerben szerda délután. A baleset során egy ember sérülést szenvedett.
Baleset történt Egerben: két autó ütközött a Lajosvárosban
Két autó ütközött Egerben, az egyik lajosvárosi kereszteződésnél szerda délután. A balesetben egy személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérüleseket - tudtuk meg mindezt Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.
Korábban arról írtunk, hogy halálos kimenetelű karambol bénította meg a forgalmat Jászberény Hatvan között szerda délelőtt, ahol egy autó és egy teherautó ütközött össze.
