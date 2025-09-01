Helyszíni fotó érkezett az M3-ason árokba csapódott autóról

Árokba csapódott egy személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharaszt térségében, szombat délután. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltók vonultak. Az egységek mindkét helyszínen áramtalanították a balesetet szenvedett gépkocsikat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!