Helyszíni fotó érkezett az M3-ason árokba csapódott autóról
Árokba csapódott egy autó az M3-ason Kerekharaszt térségében. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltók vonultak.
Az elmúlt hétvégén összesen 25 segélyhívás érkezett a Heves vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. A 13 tűzesetet és a 8 műszaki mentést összesen 30 hivatásos, 6 önkormányzati egység, valamint 1 önkéntes tűzoltó egyesület kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett 4 téves jelzés is érkezett az ügyeletre - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Szombati események:
Szalagkorlátnak sodródott egy személyautó a 21-es főúton, Hatvan közelében, a 3-as kilométerszelvénynél szombat délután. Az aszódi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre - részletezik a a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Árokba csapódott egy személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharaszt térségében, szombat délután. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltók vonultak. Az egységek mindkét helyszínen áramtalanították a balesetet szenvedett gépkocsikat.
Rengeteg szabadtéri tüzet kellett eloltaniuk a tűzoltóknak
A szombati napon tizenegy helyszínre riasztották vármegyénk tűzoltóit szabadtéri tüzesetekhez. A tüzek néhány négyzetmétertől több száz négyzetméterre is kiterjedtek. Átány és Kömlő között két hektáron szárazfű, tuskók illetve egy hatalmas odvas fa belső része égett. A fát motoros fűrésszel a hevesi hivatásos tűzoltók feldarabolták, majd egy vízsugárral eloltották. Tiszanánán háromszázötven négyzetméteren égett szárazfű, gaz és avar. A tűz továbbterjedését a tiszanánai önkormányzati tűzoltók akadályozták meg, majd három vízsugárral eloltották. Hevesen a Fő úton háromszáz négyzetméteren gaz égett, a hevesi és füzesabonyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.
Vasárnapi esetek:
Az M3-as autópálya 46 kilométerszelvényénél Pest irányába vezető úton, három autó egymásnak ütközött vasárnap délután. A helyszínre a hatvani hivatásos tűzoltók vonultak. Az egység áramtalanította a gépjárműveket, valamint biztosította a helyszínt.
Elakadt egy személygépkocsi a vasúti átjáróban vasárnap este Kisköre közelében. A tiszanánai önkormányzati tűzoltókat riasztották, az egység a járművet kézi erővel eltávolította a sínekről. A helyszínen két vonat várta a műszaki mentés befejezését. Az eset során nem sérült meg senki.
