Óriási dugó alakult ki az M3-ason egy baleset miatt

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében terelést építenek ki. A 28-as kilométerszelvény mögött több kilométeres torlódás alakult ki hétfőn délután. Az ellenkező irányban, Budapest felé, Hatvan térségében egy kamion és egy kisteherautó karambolozott. Az 54-es kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták, 5-6 kilométeres torlódás alakult ki - írja az Útinform.

Két helyen alakult ki tolódás az M3-ason, az egyik esetben egy baleset miatt

Forrás: MW-archívum

Anyagi káros baleset történt, nem sérült meg senki. Befejezték a helyszínelést, nincsen útlezárás a baleset helyszínénén - közölte portálunkkal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A hétfő reggel is döcögősen indult az M3-ason Gyöngyös térségében, a 79-es kilométerszelvénynél.