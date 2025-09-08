szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Óriási dugó alakult ki az M3-ason egy baleset miatt

Címkék#torlódás#baleset#közlekedés

Nagy a káosz a sztrádán hétfőn délután. Két helyen alakult ki tolódás az M3-ason, az egyik esetben egy baleset miatt.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében terelést építenek ki. A 28-as kilométerszelvény mögött több kilométeres torlódás alakult ki hétfőn délután. Az ellenkező irányban, Budapest felé, Hatvan térségében egy kamion és egy kisteherautó karambolozott. Az 54-es kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták, 5-6 kilométeres torlódás alakult ki - írja az Útinform. 

Két helyen alakult ki tolódás az M3-ason, az egyik esetben egy baleset miatt.
Két helyen alakult ki tolódás az M3-ason, az egyik esetben egy baleset miatt
Forrás:  MW-archívum

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Friss: 

Anyagi káros baleset történt, nem sérült meg senki. Befejezték a helyszínelést, nincsen útlezárás a baleset helyszínénén - közölte portálunkkal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A hétfő reggel is döcögősen indult az M3-ason Gyöngyös térségében, a 79-es kilométerszelvénynél.

Hétfőn délelőtt szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya 87-es kilométerszelvényénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében.

Arról is beszámoltunk, hogy milyen forgalomkorlátozásokra számíthatsz az M3-ason.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu