Baleset okoz torlódást az M3-ason péntek délután

Két gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 224-es és 225-ös kilométerszelvénye között, Nyíregyháza térségében, a főváros felé vezető irányban pénteken délután. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították. A baleset miatt lezárták az érintett pályaszakaszt - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt

Forrás: MW

Az Útinfom információi szerint, a 224-es kilométerszelvénynél csak a külső sáv járható, torlódik a kocsisor. Az ellenkező, főváros felé tartó oldalon, Gyöngyösnél, a 74-es kilométernél is torlódásra kell számítani.

Korábban megírtuk, hogy a bagi és gödöllői terelt szakaszon az erős forgalom miatt torlódásra lehet számítani az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Péntek délutánra sem szűnt meg a torlódás.