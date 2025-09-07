Helyi kék hírek
1 órája
Baleset miatt van lezárás az M3-ason
Vasárnap torlódhat a forgalom a sztrádán.
Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Gyöngyös térségében két személyautó ütközött össze - írja az Útinform. A baleset a 82-es kilométernél történt, ahol a belső sávot lezárták.
Emelett szintén az M3-as autópályán szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni a 78-as jelű Gyöngyös csomópontnál.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Vasárnap késő éjjel összeütközött egy taxi és egy kisbusz az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 141-es kilométernél. Erről ITT írunk részletesebben:
Ezt ne hagyja ki!Baleset
9 órája
Taxival karambolozott egy kisbusz az M3-ason – a helyszínre mentők is érkeztek!
Ezt ne hagyja ki!Háromlépcsős takarékosság
2025.09.05. 17:29
Szeretne olcsóbban fűteni a télen? A harmadára is csökkenhet a számla ezzel a megoldással
Ezt ne hagyja ki!Szuvenírek
2025.09.05. 20:04
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre