Baleset miatt van lezárás az M3-ason

Vasárnap torlódhat a forgalom a sztrádán.

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Gyöngyös térségében két személyautó ütközött össze - írja az Útinform. A baleset a 82-es kilométernél történt, ahol a belső sávot lezárták.

Emelett szintén az M3-as autópályán szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni a 78-as jelű Gyöngyös csomópontnál.

Vasárnap késő éjjel összeütközött egy taxi és egy kisbusz az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 141-es kilométernél. Erről ITT írunk részletesebben:

 

