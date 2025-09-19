Baleset
1 órája
Autó és biciklis karambolozott a négysávoson Egerben
Baleset történt Egerben péntek este. Egy biciklis és egy autó ütközött.
Személyautó és a biciklis ütközött össze Egerben a Rákóczi Ferenc utcán, a Shell benzinkútnál lévő kereszteződésnél péntek este. Útlezárásra nem kell számítani - tudtuk meg Lázár Leventétől, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.
Mint mondta, a helyszínelés még tart.
Pénteken már történt korábban egy baleset, az M3-ason karamboloztak autók délután. 5 kilométeres torlódás alakult ki miatta az autópályán.
