Személyautó és a biciklis ütközött össze Egerben a Rákóczi Ferenc utcán, a Shell benzinkútnál lévő kereszteződésnél péntek este. Útlezárásra nem kell számítani - tudtuk meg Lázár Leventétől, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.

Autó és biciklis karambolozott a négysávoson Egerben

Forrás: Haon.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint mondta, a helyszínelés még tart.