Baleset

1 órája

Autó és biciklis karambolozott a négysávoson Egerben

Baleset történt Egerben péntek este. Egy biciklis és egy autó ütközött.

Személyautó és a biciklis ütközött össze Egerben a Rákóczi Ferenc utcán, a Shell benzinkútnál lévő kereszteződésnél péntek este. Útlezárásra nem kell számítani - tudtuk meg Lázár Leventétől, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.

Autó és biciklis karambolozott a négysávoson Egerben
Mint mondta, a helyszínelés még tart.

Pénteken már történt korábban egy baleset, az M3-ason karamboloztak autók délután. 5 kilométeres torlódás alakult ki miatta az autópályán.

 

