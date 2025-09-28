1 órája
Megint baj van az M3-ason: baleset fokozza a torlódást vasárnap
Az M3-ason vasárnap délután ismét torlódások alakultak ki. A terelésnél történt baleset tovább lassította a forgalmat.
Korábban megírtuk, hogy sokan haladnak vasárnap délután Budapest felé az M3-as autópályán. A Bag és Gödöllő között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás alakult ki. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a terelt szakasz előtt, a 41-es kilométerszelvénynél két jármű szenvedett balesetet.
Utoléréses baleset történt, azonban csak anyagi kár keletkezett - tudatta portálunkkal Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Korábban megírtuk, hogy az M3-ason több szakaszon is felújítás zajlik, ami jelentős fennakadásokat okozhat az autósoknak. A Heves vármegyén áthaladó főutakon is torlódásokra, kerülőkre és hosszas várakozásra kell készülni.
