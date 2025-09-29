Kegyetlen támadás Gyöngyös mellett, fogadott fiú fordult a nevelőszülei ellen

Egy Gyöngyös melletti településen történt eset rázta meg a vármegyét: egy férfi nevelőszüleit bántalmazta, miután pénzt követelt tőlük. Az eset 2024 decemberében történt, amikor a férfi otthonukban erőszakosan próbált pénzt szerezni.

A bántalmazással gyanúsított férfi ezzel a fadarabbal esett nevelőszüleinek

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A férfi a bántalmazást nevelőszülei ellen követte el

A vádirat szerint a nevelőszüleivel élt egy Gyöngyös közeli településen a vádlott, aki 2024 decemberében otthonában pénzt követelt a nevelőanyjától. A sértett a követelésnek ellenállt, és közölte a vádlottal, hogy nem ad neki pénzt. A vádlott fejen ütötte a nőt és átkutatta a ruházatát - tudatta portálunkkal dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész.

A kiabálásra a vádlott nevelőapja is bement a szobába, akitől szintén pénzt követelt. A pénz átadását a férfi is megtagadta. Az erőszakos vádlott a pénzhez jutás érdekében meglökte és egy bútorlap darabbal fejen ütötte a férfit, majd a jobb zsebéből 100 ezer forint készpénzt vett ki.

A nő a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló fejsérülést, a nevelőapa fej és karsérüléseket szenvedett.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot alkalmaz, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Súlyosabban minősül és a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást felfegyverkezve követik el.

A Gyöngyösi Járási Ügyészség a mindkét sértett sérelmére elkövetett, részben minősített rablás bűntette miatt most benyújtott vádiratában – a büntetett előéletű és más ügyben fogvatartott vádlottal szemben – 8 év szabadságvesztés és 8 év közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabására, valamint vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt, amennyiben az előkészítő ülésen bűnösségét beismeri és tárgyaláshoz való jogáról lemond.

