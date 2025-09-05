szeptember 5., péntek

Konfliktus

1 órája

„Megöllek benneteket” – üvöltötték a mentősöknek a Tisza-tónál, ekkora botrányt rég látott a környék

Címkék#Tisza-tó#börtön#erőszak#mentő

Hiába ő hívta a mentőket, végül ő került bajba: egy 45 éves férfi a saját otthonában esett neki a segítségére érkező mentősöknek. A bántalmazás miatt a bíróság börtönbüntetésre ítélte.

Heol.hu

Az egészségügyi dolgozók mindennap kockázatot vállalnak azért, hogy másokon segítsenek – olykor még az is előfordul, hogy épp az támad rájuk, akihez a riasztás szól. Így történt ez szeptember elején a Tisza-tó partján is, ahol egy férfi nemcsak a saját testvérét, de a segítségére siető mentősöket is bántalmazás érte, megfenyegetve őket. Az ügy gyorsított eljárásban került bíróság elé.

bántalmazás, OMSZ
A mentőket ő hívta, mégis rájuk támadt – a bántalmazás miatt börtönbüntetést kapott, de az ítélet nem jogerős
Fotó: KOVÁCS PÉTER / Forrás:  MW

A bántalmazás miatt börtönbüntetést kapott

Egy 45 éves férfit 1 év 7 hónap börtönre ítélt a Tiszafüredi Járásbíróság, amiért megtámadta a mentőszolgálat munkatársait – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség pénteken. A gyorsított eljárásban hozott ítélet még nem emelkedett jogerőre, a vádlott védője három nap gondolkodási időt kért. Az eset szeptember 2-án történt, a Tisza-tó közelében. A férfi saját testvérét bántalmazta, majd – valószínűleg a történtek után – maga hívott mentőt a helyszínre. A kiérkező mentősöket azonban agresszíven fogadta: szidalmazta, fenyegette őket, majd egyiküket ököllel próbálta megütni. Az ápoló próbálta csillapítani az indulatokat, de a férfi dulakodni kezdett vele, letépte a pólóját, végül pedig az udvar hátsó része felé vonult, és halálosan megfenyegette az ellátást végző személyzetet.

Gyorsított eljárásban született ítélet, de még nem jogerős

A vádirat szerint a férfi fizikai és verbális erőszakkal akadályozta a mentőápolót és a gépkocsivezetőt abban, hogy ellássák beteg testvérét. A jog szerint a mentősök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így a támadás súlyosabb megítélés alá esik. A bíróság az ügyészi indítványnak megfelelően börtönbüntetést és a közügyektől való eltiltást szabott ki. A gyorsított eljárásra azért volt lehetőség, mert a terheltet tetten érték, a bizonyítékok rendelkezésre álltak, és az ügy megítélése egyszerű volt – tették hozzá az ügyészség közleményében. Az ítélet tehát még nem jogerős, de az ügyészség már megtette a maga lépéseit.

 

