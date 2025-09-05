„Megöllek benneteket” – üvöltötték a mentősöknek a Tisza-tónál, ekkora botrányt rég látott a környék

Az egészségügyi dolgozók mindennap kockázatot vállalnak azért, hogy másokon segítsenek – olykor még az is előfordul, hogy épp az támad rájuk, akihez a riasztás szól. Így történt ez szeptember elején a Tisza-tó partján is, ahol egy férfi nemcsak a saját testvérét, de a segítségére siető mentősöket is bántalmazás érte, megfenyegetve őket. Az ügy gyorsított eljárásban került bíróság elé.

Fotó: KOVÁCS PÉTER / Forrás: MW

Egy 45 éves férfit 1 év 7 hónap börtönre ítélt a Tiszafüredi Járásbíróság, amiért megtámadta a mentőszolgálat munkatársait – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség pénteken. A gyorsított eljárásban hozott ítélet még nem emelkedett jogerőre, a vádlott védője három nap gondolkodási időt kért. Az eset szeptember 2-án történt, a Tisza-tó közelében. A férfi saját testvérét bántalmazta, majd – valószínűleg a történtek után – maga hívott mentőt a helyszínre. A kiérkező mentősöket azonban agresszíven fogadta: szidalmazta, fenyegette őket, majd egyiküket ököllel próbálta megütni. Az ápoló próbálta csillapítani az indulatokat, de a férfi dulakodni kezdett vele, letépte a pólóját, végül pedig az udvar hátsó része felé vonult, és halálosan megfenyegette az ellátást végző személyzetet.