Áll a kiberbál Heves megye szélénél! Olyat posztolt egy nő, hogy a rendőrök vitték el
Egy nő az egyik közösségi oldalon több rendőr jóhírnevét próbálta bemcskolni. A Jászberényi Rendőrkapitányság becsületsértés vétség miatt indított eljárást egy jászapáti lakos ellen.
A Jászberényi Rendőrkapitányság becsületsértés vétség miatt indított eljárást egy jászapáti lakos ellen. A megalapozott gyanú szerint a nő az egyik közösségi oldalon olyan tartalmak megjelenésében működött közre, melynek egyes szerkesztett képei, valamint szöveges bejegyzései több helyben szolgálatot ellátó rendőr és egy közfeladatot ellátó személy jó hírnevét sértették, illetve alkalmasak lehettek a becsületük csorbítására, velük szemben a közbizalom megingatására. Az asszonyt előállították, gyanúsítottként hallgatták ki.
Becsületsértés
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy az online térben közzétett tartalmakért ugyanúgy felelősséggel tartozik mindenki, mint a való életben az elhangzott szavakért vagy cselekedetekért. A sértő, becsmérlő bejegyzések jogi következményeket vonhatnak maguk után. Korábban már megírtuk, eldurvultak az iskolai zaklatások, már az interneten sem hagyják békén az áldozatot, akik sok esetben gyerekek.
