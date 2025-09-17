2 órája
Nem úszta meg: percek alatt kézre került a tolvaj Lőrinciben
Újabb közös sikernek örülhet a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület és a rendőrség. Egy idős helyi lakos tett bejelentést, miután a Coop üzlet melletti kerékpártárolóból ismeretlen személy eltulajdonította biciklijét a bevásárlás ideje alatt.
A polgárőrök szolgálatvezetője az eset után azonnal felvette a kapcsolatot Lőrincz Attila rendőr főtörzsőrmesterrel, a város körzeti megbízottját. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően rövid időn belül sikerült azonosítani az elkövetőt – számolt be a biciklitolvaj elfogásáról a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület.
Az egyesület a történtek kapcsán arra figyelmeztet, hogy még rövid időre se hagyják a lakosok lezáratlanul kerékpárjaikat, hiszen a megelőzés a legbiztosabb védelem.
Egyedül vagy egységben, számíthat ránk!
– zárta közleményét a polgárőrség.
