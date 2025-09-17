Nem úszta meg: percek alatt kézre került a tolvaj Lőrinciben

A polgárőrök szolgálatvezetője az eset után azonnal felvette a kapcsolatot Lőrincz Attila rendőr főtörzsőrmesterrel, a város körzeti megbízottját. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően rövid időn belül sikerült azonosítani az elkövetőt – számolt be a biciklitolvaj elfogásáról a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület.

A biciklitolvaj hamar lebukott

Forrás: Metropol

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az egyesület a történtek kapcsán arra figyelmeztet, hogy még rövid időre se hagyják a lakosok lezáratlanul kerékpárjaikat, hiszen a megelőzés a legbiztosabb védelem.

Egyedül vagy egységben, számíthat ránk!

– zárta közleményét a polgárőrség.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, elektromos biciklit lopott egy karácsondi férfi: