szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerékpártolvaj

42 perce

Nem úszta meg: percek alatt kézre került a tolvaj Lőrinciben

Címkék#biciklitolvaj#Coop#kerékpár

Újabb közös sikernek örülhet a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület és a rendőrség. Egy idős helyi lakos tett bejelentést, miután a Coop üzlet melletti kerékpártárolóból ismeretlen személy eltulajdonította biciklijét a bevásárlás ideje alatt.

Heol.hu

A polgárőrök szolgálatvezetője az eset után azonnal felvette a kapcsolatot Lőrincz Attila rendőr főtörzsőrmesterrel, a város körzeti megbízottját. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően rövid időn belül sikerült azonosítani az elkövetőt – számolt be a biciklitolvaj elfogásáról a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület.

A biciklitolvaj hamar lebukott
A biciklitolvaj hamar lebukott
Forrás: Metropol

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az egyesület a történtek kapcsán arra figyelmeztet, hogy még rövid időre se hagyják a lakosok lezáratlanul kerékpárjaikat, hiszen a megelőzés a legbiztosabb védelem.

Egyedül vagy egységben, számíthat ránk! 

– zárta közleményét a polgárőrség.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, elektromos biciklit lopott egy karácsondi férfi:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu