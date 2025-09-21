szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fegyházban vezekelhet

1 órája

Rémálom a szívesség után Hevesben, a saját kocsija lett majdnem a koporsója

Címkék#bűnjel#bűntett#fegyház#nyereségvágy

Ítéletet hirdetett az elsőfokon eljáró Egri Törvényszék abban a büntetőperben, amelynek vádlottja mindössze 20 ezer forint megszerzése végett szurkálta össze a sértettet. A bíróság által kiszabott büntetés tartalma alapján minden 25 forintra egy nap fegyház jut.

Sike Sándor

A vádlottat a bíróság emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek Btk.160. szakasz (1) es (2) bekezdés b) pontja szerint. Ezért őt 12 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből pedig kizárta – közölte portálunk kérdésére Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese.

A bíróság ítélete nem jogerős
A bíróság elsőfokon 12 év fegyházat szabott ki
Forrás:  Agria Tv Bt./Ládi László 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A bíróság vagyonelkobzást is elrendelt

A törvényszék sajtószóvivője elmondta tovább, hogy mindezeken túl – 20 ezer forintra – a bíróság vagyonelkobzást rendelt el. Beszámították a terhelt által őrizetben és letartóztatásban töltött időt, illetve rendelkezett a bíróság a bűnjelekről, valamint a vádlottat az eljárás folyamán felmerült kétmillió 199 ezer 962 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. Az ítélet nem jogerős – mert bár az ügyész tudomásul vette –, a vádlott és a védő fellebbezést jelentett be.

Az életellenes bűncselekmény – a vádiratban foglaltakkal egyezően – nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette kísérletének minősül. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett a vádbeli cselekményt megelőzően jó viszonyban voltak egymással. A történtek 2023. februárjának egyik napjához köthető, amikor is az esti órákban a vádlott felhívta telefonon az otthonában tartózkodó sértettet, és megkérte, hogy autóval szállítsa őt el.

A fuvarozásra felkért sértett húszezer forintot vitt magával egy kis tárolórekeszben. Elindult a gépkocsijával az – időközben az autóba beszállt – vádlott kérésének megfelelő helyre, majd ott leparkolt. Az autó megállítását követően a terhelt – a pénz megszerzése érdekében – egy késsel, öt alkalommal megszúrta.

A szurkálás következtében a megtámadottnál legalább közvetett életveszélyes állapot alakulhatott volna ki. Ezen súlyosabb következményt a sértett védekezése és a rajta lévő ruházat akadályozta meg. A vádlott által használt kés alkalmas volt az élet kioltására is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu