Rémálom a szívesség után Hevesben, a saját kocsija lett majdnem a koporsója

A vádlottat a bíróság emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek Btk.160. szakasz (1) es (2) bekezdés b) pontja szerint. Ezért őt 12 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből pedig kizárta – közölte portálunk kérdésére Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese.

A bíróság elsőfokon 12 év fegyházat szabott ki

Forrás: Agria Tv Bt./Ládi László

A bíróság vagyonelkobzást is elrendelt

A törvényszék sajtószóvivője elmondta tovább, hogy mindezeken túl – 20 ezer forintra – a bíróság vagyonelkobzást rendelt el. Beszámították a terhelt által őrizetben és letartóztatásban töltött időt, illetve rendelkezett a bíróság a bűnjelekről, valamint a vádlottat az eljárás folyamán felmerült kétmillió 199 ezer 962 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. Az ítélet nem jogerős – mert bár az ügyész tudomásul vette –, a vádlott és a védő fellebbezést jelentett be.

Az életellenes bűncselekmény – a vádiratban foglaltakkal egyezően – nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette kísérletének minősül. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett a vádbeli cselekményt megelőzően jó viszonyban voltak egymással. A történtek 2023. februárjának egyik napjához köthető, amikor is az esti órákban a vádlott felhívta telefonon az otthonában tartózkodó sértettet, és megkérte, hogy autóval szállítsa őt el.

A fuvarozásra felkért sértett húszezer forintot vitt magával egy kis tárolórekeszben. Elindult a gépkocsijával az – időközben az autóba beszállt – vádlott kérésének megfelelő helyre, majd ott leparkolt. Az autó megállítását követően a terhelt – a pénz megszerzése érdekében – egy késsel, öt alkalommal megszúrta.

A szurkálás következtében a megtámadottnál legalább közvetett életveszélyes állapot alakulhatott volna ki. Ezen súlyosabb következményt a sértett védekezése és a rajta lévő ruházat akadályozta meg. A vádlott által használt kés alkalmas volt az élet kioltására is.