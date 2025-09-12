Megelégelték a trükközést, Hevesben is szigorít a rendőrség - ne számíts sok jóra, ha ezt elmulasztod!

A magyar közlekedésbiztonságban a büntethetőség kulcsfontosságú szerepet játszik, különösen a biztonsági öv használatának ellenőrzésében. Bár a magyar autósok 92,2 százaléka rendszeresen használja az övet, az Európa Uniós átlag ennél magasabb, 96,5-99,2 százalék között mozog. A statisztikák szerint a közúti balesetek halálos áldozatainak 21 százaléka nem volt bekötve, ami jól mutatja, hogy az övhasználat elmulasztása nemcsak szabályszegés, hanem életveszélyes kockázat is – írja a Vezess.hu.

Brutális baleset történt Gyöngyöstarján közelében májusban, a biztonsági öv nem volt bekapcsolva Fotó: Ládi László

A rendőrség a szabályszegések szankcionálására eddig is jelentős erőforrásokat fordított, tavaly több mint 206 ezer bírságot szabtak ki az övhasználat elmulasztása miatt, összesen több mint 3,4 milliárd forint értékben. Ugyanakkor a bírságok érvényesítése nem minden esetben sikeres, a hatóság adatai szerint az eljárások 20-25 százalékában tudták csak ténylegesen behajtani a pénzbüntetést. A sikertelenség gyakran az ügyfelek részéről érkező válaszok hiányában vagy hozzátartozói nyilatkozatok miatt következik be, így a szabályszegők egy része elkerüli a felelősségre vonást.

A közeljövőben a rendőrség a büntethetőség szigorítását tervezi, hogy hatékonyabban érvényesítse a közlekedési szabályokat. A cél, hogy az övhasználat elmulasztása ne csupán szabályszegés, hanem következetesen szankcionált cselekmény legyen, így csökkentve a balesetek kockázatát és növelve a közlekedésbiztonságot.

A büntethetőség szoros összefüggésben áll a jogi felelősség kérdésével, ha a szabályszegést következetesen szankcionálják, az erősebb ösztönzést jelent az autósok számára az előírások betartására. A rendőrség tervei szerint a következő időszakban új intézkedésekkel és szigorúbb ellenőrzésekkel kívánják növelni a szabálykövetést, különösen a biztonsági öv használatában.

A változtatások várhatóan hozzájárulnak a halálos és súlyos balesetek számának csökkentéséhez, hiszen a statisztikák világosan mutatják, az életveszélyes helyzetek jelentős részét az öv használatának elmulasztása okozza. A hatékony büntethetőség tehát nem csupán jogi eszköz, hanem közlekedésbiztonsági stratégia is, amelynek célja a vezetők és utasaik védelme.