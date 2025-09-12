szeptember 12., péntek

Szigorítás

Megelégelték a trükközést, Hevesben is szigorít a rendőrség - ne számíts sok jóra, ha ezt elmulasztod!

A magyar rendőrség szigorítani kívánja az autósok büntethetőségét. Különösen a biztonsági öv használatának elmulasztása esetén lehetnek élesebbek a szabályok.

Heol.hu

A magyar közlekedésbiztonságban a büntethetőség kulcsfontosságú szerepet játszik, különösen a biztonsági öv használatának ellenőrzésében. Bár a magyar autósok 92,2 százaléka rendszeresen használja az övet, az Európa Uniós átlag ennél magasabb, 96,5-99,2 százalék között mozog. A statisztikák szerint a közúti balesetek halálos áldozatainak 21 százaléka nem volt bekötve, ami jól mutatja, hogy az övhasználat elmulasztása nemcsak szabályszegés, hanem életveszélyes kockázat is – írja a Vezess.hu.

Brutális baleset történt Gyöngyöstarján közelében májusban, a biztonsági öv nem volt bekapcsolva Fotó: Ládi László
A rendőrség a szabályszegések szankcionálására eddig is jelentős erőforrásokat fordított, tavaly több mint 206 ezer bírságot szabtak ki az övhasználat elmulasztása miatt, összesen több mint 3,4 milliárd forint értékben. Ugyanakkor a bírságok érvényesítése nem minden esetben sikeres, a hatóság adatai szerint az eljárások 20-25 százalékában tudták csak ténylegesen behajtani a pénzbüntetést. A sikertelenség gyakran az ügyfelek részéről érkező válaszok hiányában vagy hozzátartozói nyilatkozatok miatt következik be, így a szabályszegők egy része elkerüli a felelősségre vonást.

A közeljövőben a rendőrség a büntethetőség szigorítását tervezi, hogy hatékonyabban érvényesítse a közlekedési szabályokat. A cél, hogy az övhasználat elmulasztása ne csupán szabályszegés, hanem következetesen szankcionált cselekmény legyen, így csökkentve a balesetek kockázatát és növelve a közlekedésbiztonságot.

A büntethetőség szoros összefüggésben áll a jogi felelősség kérdésével, ha a szabályszegést következetesen szankcionálják, az erősebb ösztönzést jelent az autósok számára az előírások betartására. A rendőrség tervei szerint a következő időszakban új intézkedésekkel és szigorúbb ellenőrzésekkel kívánják növelni a szabálykövetést, különösen a biztonsági öv használatában.

A változtatások várhatóan hozzájárulnak a halálos és súlyos balesetek számának csökkentéséhez, hiszen a statisztikák világosan mutatják, az életveszélyes helyzetek jelentős részét az öv használatának elmulasztása okozza. A hatékony büntethetőség tehát nem csupán jogi eszköz, hanem közlekedésbiztonsági stratégia is, amelynek célja a vezetők és utasaik védelme.

Ki fizet, ha nincs bekapcsolva a biztonsági öv?

Júliusban fontos változás lépett életbe a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt kiszabott bírságok megfizetésével kapcsolatban. A módosítással arra próbálják ösztönözni a sofőröket és az autóban utazókat is, hogy a biztonsági övet minden alkalommal használják, erről írtunk is.
– A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek során külön vizsgáljuk, hogy az érintettek használták-e a biztonsági övet, avagy sem. Tapasztalataink szerint elmondható, hogy egyre javuló tendenciát mutat e passzív biztonsági rendszer használata, mely egyszerre köszönhető a rendőrség figyelemfelhívó tevékenységének, a folyamatos ellenőrzéseknek és szinte biztosan az új szabálynak. Szerencsére egyre kevesebb olyan járművezetővel találkozunk az ellenőrzések során is, amelyik nincs bekötve – mondta el akkor kérdésünkre Erdélyi Róbert, r. alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője.

A biztonsági öv életet menthet

Májusban lesodródott az úttestről és fának csapódott egy kisteherautó a 2406-os útról Gyöngyöstarjánba vezető bekötőúton. Az autó sofőrje kirepült a jármű szélvédőjén, ezért volt szükség a mentőhelikopter riasztására.

Júniusban fának ütközött egy személyautó a 2511-es út 2-es kilométerénél, Mezőkövesd külterületén. A baleset Mezőkövesd és Bogács között történt, s két ember kirepült az autóból.

 

