Bliccelők terrorja Hevesben – Késsel támadott a sofőrre egy hevesi férfi

Egyre gyakoribbak az erőszakos incidensek a vasúti dolgozókkal szemben: az idei évben már több mint száz alkalommal támadtak MÁV-alkalmazottakra agresszív utasok – jellemzően azok, akik jegy nélkül próbáltak utazni. A vasúttársaság minden esetben rendőrségi feljelentést tesz, és hangsúlyozza: a közfeladatot ellátó munkatársak bántalmazása akár börtönbüntetést is maga után vonhat.

Egyre több az erőszak, a kalauzok és autóbusz sofőrökkel szemben

Forrás: Kallus György/Világgazdaság

Ha megütöd, leülöd!

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és sajnos a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is - írja a Máv.

Hevesben is hadakoznak a bliccelőkkel

A nyári hónapokban több kirívó eset is történt a MÁV-csoport járatain, köztük Hevesben is. Gyöngyösorosziba tartó egyik járaton egy ittas utas késsel fenyegette meg a járművezetőt, miután az megtagadta a jegy nélküli szállítást.

Sok esetben az agresszív utasok eltávolítása vagy az utazásból való kizárása kizárólag rendőri segítséggel valósítható meg, ami nemcsak a menetrendet borítja fel, de elsősorban azokat az utasokat sújtja, akik szabályszerűen és békésen veszik igénybe a szolgáltatást.

A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz - írja a Máv.

Korábban lapunk is beszámolt egy súlyos esetről, amikor egy utas rátámadt a jegyvizsgálóra. A kalauz felszólította K. Zoltánt, hogy váltson érvényes menet- és kerékpárjegyet, mire a férfi először étellel leöntötte, majd hason és háton rúgta, végül ököllel mellkason ütötte. A jegyvizsgáló a támadás következtében súlyosan megsérült. Az esetről bővebben itt olvashat.