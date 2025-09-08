1 órája
Bliccelők terrorja Hevesben – Késsel támadott a sofőrre egy hevesi férfi
Egy jegy nélküli utas késsel fenyegetett meg egy járművezetőt a gyöngyösoroszi járaton. A vasúttársaság szerint hasonló esetek egyre gyakoribbak országszerte.
Egyre gyakoribbak az erőszakos incidensek a vasúti dolgozókkal szemben: az idei évben már több mint száz alkalommal támadtak MÁV-alkalmazottakra agresszív utasok – jellemzően azok, akik jegy nélkül próbáltak utazni. A vasúttársaság minden esetben rendőrségi feljelentést tesz, és hangsúlyozza: a közfeladatot ellátó munkatársak bántalmazása akár börtönbüntetést is maga után vonhat.
Ha megütöd, leülöd!
A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és sajnos a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is - írja a Máv.
Hevesben is hadakoznak a bliccelőkkel
A nyári hónapokban több kirívó eset is történt a MÁV-csoport járatain, köztük Hevesben is. Gyöngyösorosziba tartó egyik járaton egy ittas utas késsel fenyegette meg a járművezetőt, miután az megtagadta a jegy nélküli szállítást.
Sok esetben az agresszív utasok eltávolítása vagy az utazásból való kizárása kizárólag rendőri segítséggel valósítható meg, ami nemcsak a menetrendet borítja fel, de elsősorban azokat az utasokat sújtja, akik szabályszerűen és békésen veszik igénybe a szolgáltatást.
A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz - írja a Máv.
Korábban lapunk is beszámolt egy súlyos esetről, amikor egy utas rátámadt a jegyvizsgálóra. A kalauz felszólította K. Zoltánt, hogy váltson érvényes menet- és kerékpárjegyet, mire a férfi először étellel leöntötte, majd hason és háton rúgta, végül ököllel mellkason ütötte. A jegyvizsgáló a támadás következtében súlyosan megsérült. Az esetről bővebben itt olvashat.
