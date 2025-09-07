szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Útlezárás

1 órája

Buszoznál ma? Rossz hírünk van: órákra borul a menetrend Gyöngyös környékén és még az M3-ason is forgalmi káosz lehet!

Címkék#Mátra Kör Országúti Kerékpárverseny#M3-as autópálya#útlezárás

A kerékpárverseny teljesen felforgatja a buszmenetrendet Gyöngyös és környékén. Az M3-ason pedig aszfaltoznak, sávokat és csomópontokat zárnak el – ma rémálom lehet a közlekedés.

Heol.hu

A mai napon rendezik a 2025-ös Mátra Kör Országúti Amatőr Kerékpárversenyt. A versenyzők 10 órakor indulnak Gyöngyösről, a Felsővárosi Általános Iskola elől, és a - Mátraháza - Parád - Recsk - Tarnaszentmária - Verpelét - Kisnána - Domoszló - Markaz - Abasár - Pálosvörösmart útvonalon haladva érik el nagyjából 14 óra tájékán a mátrafüredi célt. Az érintett útvonalat, és keresztutcáit a mezőny elhaladásának idejére lezárják, és sárga táblákkal jelölt terelőúton terelik el a járműveket - írja az Útinform.

Elstartolt a 2025-ös Mátra Kör Országúti Amatőr Kerékpárverseny, útlezárásokkal lesz tele a nap (illusztráió)
Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A verseny a buszok menetrendjét is módosítja

A kerékpárverseny miatt várhatóan 10:00 és 14:00 között jelentősen módosul Gyöngyös és térségében az autóbuszos közlekedés is - írja a MÁV.

Így módosulnak az autóbuszjáratok menetrendje
Forrás: Máv

A gyöngyösi útlezárásokról korábban ITT írtunk.

Az M3-as autópályán is több helyen forgalomkorlátozásra lehet számítani: 

  • Vásárosnamény felé Bag térségében, aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.
  • Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-két sáv járható.
  • Budapest felé, Gyöngyös térségében, a 75-ös és a 73-as km között aszfaltoznak, a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad.
  • aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös térségében, a 78-as km-nél, a Gyöngyös-kelet csomópontot lezárták, ott sem le-, sem felhajtani nem lehet. A csomópont közelében a külső sávot, illetve a gyorsító és a lassító sávot is lezárták. 

Az Útinform részletes tájékoztatását itt olvashatják.

 

