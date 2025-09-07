Buszoznál ma? Rossz hírünk van: órákra borul a menetrend Gyöngyös környékén és még az M3-ason is forgalmi káosz lehet!

A mai napon rendezik a 2025-ös Mátra Kör Országúti Amatőr Kerékpárversenyt. A versenyzők 10 órakor indulnak Gyöngyösről, a Felsővárosi Általános Iskola elől, és a - Mátraháza - Parád - Recsk - Tarnaszentmária - Verpelét - Kisnána - Domoszló - Markaz - Abasár - Pálosvörösmart útvonalon haladva érik el nagyjából 14 óra tájékán a mátrafüredi célt. Az érintett útvonalat, és keresztutcáit a mezőny elhaladásának idejére lezárják, és sárga táblákkal jelölt terelőúton terelik el a járműveket - írja az Útinform.

Elstartolt a 2025-ös Mátra Kör Országúti Amatőr Kerékpárverseny, útlezárásokkal lesz tele a nap (illusztráió)

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A verseny a buszok menetrendjét is módosítja

A kerékpárverseny miatt várhatóan 10:00 és 14:00 között jelentősen módosul Gyöngyös és térségében az autóbuszos közlekedés is - írja a MÁV.

Így módosulnak az autóbuszjáratok menetrendje

Forrás: Máv

