1 órája
Buszoznál ma? Rossz hírünk van: órákra borul a menetrend Gyöngyös környékén és még az M3-ason is forgalmi káosz lehet!
A kerékpárverseny teljesen felforgatja a buszmenetrendet Gyöngyös és környékén. Az M3-ason pedig aszfaltoznak, sávokat és csomópontokat zárnak el – ma rémálom lehet a közlekedés.
A mai napon rendezik a 2025-ös Mátra Kör Országúti Amatőr Kerékpárversenyt. A versenyzők 10 órakor indulnak Gyöngyösről, a Felsővárosi Általános Iskola elől, és a - Mátraháza - Parád - Recsk - Tarnaszentmária - Verpelét - Kisnána - Domoszló - Markaz - Abasár - Pálosvörösmart útvonalon haladva érik el nagyjából 14 óra tájékán a mátrafüredi célt. Az érintett útvonalat, és keresztutcáit a mezőny elhaladásának idejére lezárják, és sárga táblákkal jelölt terelőúton terelik el a járműveket - írja az Útinform.
A verseny a buszok menetrendjét is módosítja
A kerékpárverseny miatt várhatóan 10:00 és 14:00 között jelentősen módosul Gyöngyös és térségében az autóbuszos közlekedés is - írja a MÁV.
A gyöngyösi útlezárásokról korábban ITT írtunk.
Útlezárások Gyöngyös környékén: a bringásoké lesz az elsőbbség a Mátra Kör idején
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az M3-as autópályán is több helyen forgalomkorlátozásra lehet számítani:
- Vásárosnamény felé Bag térségében, aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.
- Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-két sáv járható.
- Budapest felé, Gyöngyös térségében, a 75-ös és a 73-as km között aszfaltoznak, a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad.
- aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös térségében, a 78-as km-nél, a Gyöngyös-kelet csomópontot lezárták, ott sem le-, sem felhajtani nem lehet. A csomópont közelében a külső sávot, illetve a gyorsító és a lassító sávot is lezárták.
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
Szeretne olcsóbban fűteni a télen? A harmadára is csökkenhet a számla ezzel a megoldással