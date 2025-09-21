Délelőtti akadály a bringásoknak: faág zuhant a forgalmas kerékpárútra Egerben

Vasárnap reggel egy nagyobb faág zuhant a kerékpárútra Egerben, a Malomárok úton – értesült szerkesztőségünk. Az eset balesetveszélyt okozhat, ezért a közlekedők fokozott óvatossággal haladjanak el a környéken.

Faág zuhant a bicikliútra Egerben

Fotó: Szántó György

Információink szerint a tűzoltók vonultak a helyszínre, akik szétvágták a fát, majd szabaddá tették az utat.

Hasonló esetekben érdemes azonnal bejelentést tenni, hiszen a gyors intézkedés megelőzheti a baleseteket.