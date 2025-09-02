27 perce
Sisakos rendőrök rohantak le egy Heves melletti házat, talán a szomszédok sem tudták, mi folyt odabent – videóval
Egy kőtelki férfi keltett gyanút a rendőrökben. A Delta alakulat egysége videón osztotta meg, hogyan csaptak le a dílerre.
Egy 28 éves férfi Tiszasülyön és Kőtelken naponta drogot árult az elmúlt hónapokban. A Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyesei a Tisza MEKTO bevetési egység segítségével augusztus 28-án délután csaptak le a férfira - írja a Police.hu.
Mint írják, a rendőrök a lakóházban több helyen bukkantak elrejtve alufóliás pakettben, illetve zacskóban tárolt fehér, kristályos anyagra, amiket lefoglaltak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A bűnügyesek előállították a gyanúsítottat, kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Vagyonvisszaszerzés keretében pénzt és mobiltelefont foglaltak le a rendőrök.
Korábban írtunk Horváth László nyilatkozatáról is, miszerint: „nincs könnyű vagy nehéz drog, csak drog van.”
Brutális rajtaütés Hevesben: drogdílereket bilincseltek meg a Deltások! – videóval
Eltűnt, majd holtan került elő a kétéves kislány, Hevesben is keresik a rendőrök a tettest
Súlyos baleset Gyöngyös mellett! Már tolatott az autós, de nem látta, mi történik mögötte - fotóval
Az M3-ason üldözték a bűnözőket, akik kipakolták a nagyfügedi nő otthonát + videó