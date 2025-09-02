Sisakos rendőrök rohantak le egy Heves melletti házat, talán a szomszédok sem tudták, mi folyt odabent – videóval

Egy 28 éves férfi Tiszasülyön és Kőtelken naponta drogot árult az elmúlt hónapokban. A Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyesei a Tisza MEKTO bevetési egység segítségével augusztus 28-án délután csaptak le a férfira - írja a Police.hu.

Vége a vállalkozásának - újabb dílerre csapott le a Delta

Forrás: PoliceHungary

Mint írják, a rendőrök a lakóházban több helyen bukkantak elrejtve alufóliás pakettben, illetve zacskóban tárolt fehér, kristályos anyagra, amiket lefoglaltak.

A bűnügyesek előállították a gyanúsítottat, kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Vagyonvisszaszerzés keretében pénzt és mobiltelefont foglaltak le a rendőrök.

Korábban írtunk Horváth László nyilatkozatáról is, miszerint: „nincs könnyű vagy nehéz drog, csak drog van.”