Drog

1 órája

Sisakos rendőrök rohantak le egy Heves melletti házat, talán a szomszédok sem tudták, mi folyt odabent – videóval

Címkék#drog#rendőr#Delta

Egy kőtelki férfi keltett gyanút a rendőrökben. A Delta alakulat egysége videón osztotta meg, hogyan csaptak le a dílerre.

Heol.hu

Egy 28 éves férfi Tiszasülyön és Kőtelken naponta drogot árult az elmúlt hónapokban. A Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyesei a Tisza MEKTO bevetési egység segítségével augusztus 28-án délután csaptak le a férfira - írja a Police.hu. 

Újabb akció keretében csapott le a Delta - elfogták a férfit, aki naponta árult drogot
Vége a vállalkozásának - újabb dílerre csapott le a Delta
Forrás: PoliceHungary

Mint írják, a rendőrök a lakóházban több helyen bukkantak elrejtve alufóliás pakettben, illetve zacskóban tárolt fehér, kristályos anyagra, amiket lefoglaltak. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A bűnügyesek előállították a gyanúsítottat, kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Vagyonvisszaszerzés keretében pénzt és mobiltelefont foglaltak le a rendőrök.

Korábban írtunk Horváth László nyilatkozatáról is, miszerint: „nincs könnyű vagy nehéz drog, csak drog van.

 

