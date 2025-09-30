szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

DELTA program

1 órája

Ez a hajtóvadászat más, mint a többi, a legrosszabb bűnözőket gyűjti be Hevesben a rendőrség

Címkék#heves vármegyei rendőr-főkapitányság#kábítószer#Horváth László

Márciusban a kábítószer elleni fokozott fellépés érdekében hirdették meg a rendőrségi akciót. A DELTA program Hevesben is sikeres, több kábítószer fogyasztót és terjesztőt is elkaptak.

Tóth Balázs

Március óta működik a DELTA program Hevesben is. A rendőrség híroldalán azóta a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság 27 elfogásról adott hírt, ezekben 41 embert vettek őrizetbe, és később le is tartóztatták a kereskedelemmel vádolt elkövetőket. A dílerek többsége férfi volt, de majd egy tucatnyi nőről is hírt adott a rendőrség, többségüket még az akciók korábbi szakaszában fogták el. Volt, aki egy éve terítette a kábítószert, új pszichoaktív anyagot, volt, aki csak az utóbbi fél évben vágott bele az üzletbe, amióta fokozottabb a figyelem. A hírek szerint az elfogottak 21-60 év közöttiek voltak, a legtöbben a harmincas, negyvenes éveikben járnak.

A DELTA program Hevesben is sikeres. Horváth László sajtótájékoztatón is beszélt az elért eredményekről
A DELTA program Hevesben is sikeres. Horváth László sajtótájékoztatón is beszélt az elért eredményekről
Forrás: Police.hu
Forrás: Police.hu

A rendőrség nem minden esetben közölte, mennyi kábítószer-gyanús anyagot, vagy új pszichoaktív szert, illetve kannabiszt foglaltak le, ahol szerepelt a mennyiség (hol grammban, hol adagban közölte ezt a hatóság), ott körülbelül három kilogrammnyi mennyiséget összesítettünk. Számos rajtaütés volt Gyöngyösön, Dél-Hevesben, volt nagyobb fogás Egerben, a Béke utcában, illetve Hatvanban. Tarnaörsön, Tarnabodon több dílert is elfogtak, volt, ahol családi vállalkozás volt a terjesztés, de érintett volt egyebek között Besenyőtelek, Bélapátfalva, Szilvásvárad, Verpelét, Apc, Sarud, Füzesabony és Kisköre is. A kereskedőktől több millió forintot, autókat, de éles lőfegyvert is lefoglaltak.

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint a kábítószer-kereskedő az az ember, aki abból akar jól megélni, hogy mások gyerekeit megmérgezi, végső soron meg is öli. Minden kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll. A szervezett bűnözéssel pedig nincs miről tárgyalni, bűnözőkkel nincs miről alkudozni, nem is fognak.

- Velük szemben a legkeményebben lépünk fel, ezért az Alaptörvény módosításával a legmagasabb szinten rögzítettük, hogy Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése egyaránt tilos. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodáján belül megalakítottuk a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalt, szigorítottuk a kábítószer-ellenes törvényeket, és márciusban hajtóvadászatot indítottunk a kábítószerrel szemben – válaszolta kérdésünkre a kormánybiztos.

Delta program Hevesben: itt is zajlik a hajtóvadászat

Kifejtette, azóta több mint 7000 fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzés és bűnügyi akció zajlott le az országban, a rendészeti, bűnügyi szolgálat soraiból több mint 22 ezren vettek részt a Delta program akcióiban. Heves vármegyében is zajlik a hajtóvadászat, az elmúlt napokban például Mátraderecskén és Bekölcén is lecsaptak a rendőrök, de néhány korábbi példát is említett, Egerben, Gyöngyösön és Bélapátfalván is bilincs került a méregkereskedők kezére.

Érdeklődésünkre kifejtette, a rendőrség március óta több mint egy tonna kábítószert vont ki a feketepiacról, 6581 büntetőeljárás indult, közel 900 millió forint értékben foglalt le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyonelemeket, és több száz személygépkocsit. A több mint egy tonna lefoglalt kábítószer mennyiségét szerinte akkor tudjuk igazán értékelni, ha tudjuk, hogy a kábítószer adagokat grammokban mérik. Minden sikeres rendőrségi rajtaütés, amely lekapcsol egy terjesztőt, amely felszámol egy hálózatot, az életeket ment, írta.

Horváth László szerint a kevesebb kábítószer kevesebb drogfogyasztást, kevesebb bűncselekményt és kevesebb új belépő droghasználót jelent

Ez már önmagában is prevenció, azonban az iskolai megelőzésben a már meglévő pedagógiai programok és rendőrség megújult programja mellett újra lehetőséget biztosítottak az akkreditált civil szervezetek, szakértők részvételére is. Párbeszéd indult a rendezvény és fesztivál-szervezőkkel a fiatalok biztonságosabb szórakozása érdekében, és fellépnek a drogpiacot építő, a kábítószeres életmódot fiatalok tömegei előtt népszerűsítő drogpromóció ellen is. Szerinte nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy egyes magyar előadók kábítószert népszerűsítő zenéinek nézettsége és hallgatottsága meghaladja a 200 millió, azaz minden magyar fiatal átlagosan százszor találkozik azzal az üzenettel, hogy a kábítószeres életmód menő. Cenzúrázni nem fognak, de egyértelműsíteni fogják, hogy súlyos társadalmi kárt okoznak, ha így folytatják. A magyarok döntő többsége egyetért azzal, hogy a kábítószeres életmódot, a kereskedést, a fogyasztást, a népszerűsítést túltolták, az ezekből fakadó bűnözésből és tragédiákból pedig végleg elég.

Kifejtette, Európa legszigorúbb kábítószer-ellenes törvényeit hozták meg. Június 15-től minden kábítószer-kereskedőnek azzal kell számolnia, hogy a vagyonelkobzás és a valaha volt legsúlyosabb büntetési tételek mellett kitiltható lesz arról a településről, vagy térségből, melyet ő terített mérgeivel. Aki közterületen bódult vagy öntudatlan állapotban van, azt őrizetbe veszik, a büntetés-végrehajtás alatt pedig jóvátételi munkavégzés vár rájuk. Minősített eset lett, ha valaki azért követ el bűncselekményt, hogy kábítószerhez jusson vagy a kábítószer hatása alatt követ el bűncselekményt. A bíróságnak emiatt is lehetősége lesz arra, hogy tényleges életfogytiglani börtönbüntetést szabjon ki a brutális miskei gyermekgyilkosság elkövetőjére is. Azt érdemel.

A kormánybiztos szerint a kábítószer gyilkol és gyilkossá is tehet. A kábítószerekkel és a szervezett bűnözéssel nem akarnak és nem fognak megtanulni együtt élni. Marad a zéró tolerancia, mert ez mindenkit véd, ez a társadalom jogos önvédelme. Folytatják a küzdelmet, újabb lépések jönnek, a kábítószer-terjesztőkkel szemben nincs irgalom, ki fogják őket söpörni Magyarországról.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
