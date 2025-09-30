Ez a hajtóvadászat más, mint a többi, a legrosszabb bűnözőket gyűjti be Hevesben a rendőrség

Március óta működik a DELTA program Hevesben is. A rendőrség híroldalán azóta a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság 27 elfogásról adott hírt, ezekben 41 embert vettek őrizetbe, és később le is tartóztatták a kereskedelemmel vádolt elkövetőket. A dílerek többsége férfi volt, de majd egy tucatnyi nőről is hírt adott a rendőrség, többségüket még az akciók korábbi szakaszában fogták el. Volt, aki egy éve terítette a kábítószert, új pszichoaktív anyagot, volt, aki csak az utóbbi fél évben vágott bele az üzletbe, amióta fokozottabb a figyelem. A hírek szerint az elfogottak 21-60 év közöttiek voltak, a legtöbben a harmincas, negyvenes éveikben járnak.

A DELTA program Hevesben is sikeres. Horváth László sajtótájékoztatón is beszélt az elért eredményekről

Forrás: Police.hu

A rendőrség nem minden esetben közölte, mennyi kábítószer-gyanús anyagot, vagy új pszichoaktív szert, illetve kannabiszt foglaltak le, ahol szerepelt a mennyiség (hol grammban, hol adagban közölte ezt a hatóság), ott körülbelül három kilogrammnyi mennyiséget összesítettünk. Számos rajtaütés volt Gyöngyösön, Dél-Hevesben, volt nagyobb fogás Egerben, a Béke utcában, illetve Hatvanban. Tarnaörsön, Tarnabodon több dílert is elfogtak, volt, ahol családi vállalkozás volt a terjesztés, de érintett volt egyebek között Besenyőtelek, Bélapátfalva, Szilvásvárad, Verpelét, Apc, Sarud, Füzesabony és Kisköre is. A kereskedőktől több millió forintot, autókat, de éles lőfegyvert is lefoglaltak.