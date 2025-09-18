1 órája
Üzent Horváth László azoknak, akik halálbüntetést követelnek a miskei gyerekgyilkosra
Az eset az egész országot megrázta. Szakértői vizsgálatok bizonyították, hogy dizájner drog hatása alatt állt az a 24 éves férfi, akit élettársa 22 hónapos kislányának meggyilkolásával gyanúsítanak. Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Facebook posztban reagált a történtekre.
Szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fogyasztott kábítószert, kristály nevű dizájner drogot – közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn Facebook-oldalán.
Horváth László a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: sokan vannak, akik felháborodásukban halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges. Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószer-ellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat – tette hozzá.
Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost
– hangsúlyozta a kormánybiztos.
Horváth László szerint ez a kegyetlen tett újra csak azt erősíti: a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet. Ahová a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem. A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku – fűzte hozzá.
A hajtóvadászat folytatódik, minden eszközt bevetünk azért, hogy kisöpörjük a drogot Magyarországról. Mi maradunk a zéró toleranciánál
– összegezte határozott törekvéseiket a kormánybiztos.
A dizájner drog az egész településen létező probléma
A 22 hónapos, miskei Kneisz Hanna eltűnését az édesanyja jelentette be a rendőrségen 2025. szeptember 1-jén, hétfőn reggel. Ezután rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek nagy erőkkel keresték a gyereket, akinek a holttestét végül aznap a kora esti órákban, a falu határában, a sportpálya mögötti dombon lévő keresztnél találták meg.
Hanna halálhíre után, szeptember 2-án 19 órakor a falubeliek gyertyákat és mécseseket gyújtottak a kislány lakóhelye előtt, emellett tüntetést is tartottak a drogok fogyasztása és terjesztése ellen, ugyanis a faluban már hónapok óta probléma a kábítószerek terjedése.
A büntető törvénykönyv világosan fogalmaz
– A büntető törvénykönyv úgy fogalmaz, hogy a szerhasználat nem mentesít a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Minden kábítószer használata hatással van az ember magatartására és ítélőképességére, de az ember belátási képességére nem, vagy csak bizonyos kivételes esetekben. Az utóbbi években megjelentek az úgy nevezett új pszichoaktív anyagok az országban, melyeket a közbeszéd dizájner-drogoknak nevez. Ezek kifejezetten veszélyes szerek, hiszen sem a pontos összetételük, sem az emberi magatartásra gyakorolt hatásuk nem teljesen ismert, s mivel megjelenésükkel mindig egy lépéssel a hatóságok előtt járnak, mire egyet bevizsgálnak és tiltólistára kerül, már jön is a következő, módosítással létrehozott szer – mondta el lapunk kérdésére dr. Ohár Andrea, egri pszichiáter szakorvos.
