Üzent Horváth László azoknak, akik halálbüntetést követelnek a miskei gyerekgyilkosra

Szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fogyasztott kábítószert, kristály nevű dizájner drogot – közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn Facebook-oldalán.

Dizájner drog: a miskén gyanúsított férfi is drogozott

Forrás: Magyar Nemzet

Miskei gyermekgyilkosság: mit érdemel a kegyetlen gyilkos?

Horváth László a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: sokan vannak, akik felháborodásukban halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges. Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószer-ellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat – tette hozzá.

Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost

– hangsúlyozta a kormánybiztos.

Horváth László szerint ez a kegyetlen tett újra csak azt erősíti: a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet. Ahová a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem. A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku – fűzte hozzá.