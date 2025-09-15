Csúnya titkok a szép, őszi terítőn: bűnbe esett a hevesi házaspár, de csak a falu egy része tudta – fotókkal

A Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított egy tarnaörsi házaspár ellen kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt – számolt be róla lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A hevesi nyomozók két tarnaörsi lakost vettek őrizetbe drog-terjesztés miatt a DELTA Program keretében.

Forrás: Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A nyomozás adatai szerint a pár 2025 júniusa óta a lakóhelyükön árusította a kristályt, amelyet alufóliába csomagolt kis pakkokban, 1000 forintos áron kínáltak. A rendőrök szeptember 10-én kutatást tartottak a házaspár otthonában, ahol 21 előre kiporciózott és 5 darab még ki nem adagolt kristályos anyagot találtak és foglaltak le.

A férj kihallgatása során beismerő vallomást tett. Súlyosan terhelő körülmény, hogy a férfi nem először került szembe a törvénnyel: egy korábbi drogügy miatt a Hevesi Járásbíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte, ám ennek szabályait megszegve feleségével együtt tovább folytatta az illegális tevékenységet.

A házaspárt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

