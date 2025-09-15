szeptember 15., hétfő

Kristály

1 órája

Csúnya titkok a szép, őszi terítőn: bűnbe esett a hevesi házaspár, de csak a falu egy része tudta – fotókkal

Címkék#kristály#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#tarnaörsi házaspár#drog

A rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt indított eljárást egy tarnaörsi házaspár ellen, akik hónapokon át kristályt árultak. A férj ellen már korábban is folyt büntetőeljárás drog-terjesztéssel kapcsolatban.

Heol.hu

A Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított egy tarnaörsi házaspár ellen kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt – számolt be róla lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

A hevesi nyomozók két tarnaörsi lakost vettek őrizetbe drog-terjesztés miatt a DELTA Program keretében.
Forrás: Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A nyomozás adatai szerint a pár 2025 júniusa óta a lakóhelyükön árusította a kristályt, amelyet alufóliába csomagolt kis pakkokban, 1000 forintos áron kínáltak. A rendőrök szeptember 10-én kutatást tartottak a házaspár otthonában, ahol 21 előre kiporciózott és 5 darab még ki nem adagolt kristályos anyagot találtak és foglaltak le.

A férj kihallgatása során beismerő vallomást tett. Súlyosan terhelő körülmény, hogy a férfi nem először került szembe a törvénnyel: egy korábbi drogügy miatt a Hevesi Járásbíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte, ám ennek szabályait megszegve feleségével együtt tovább folytatta az illegális tevékenységet.

A házaspárt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, amelyet csak illegális fogyasztás céljára készítenek. Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

 

Legutóbb arról írtunk, hogy egy egész éven át árult drogot egy besenyőtelki házaspár. A rendőrség nagy mennyiségű kristályt foglalt le.

Forrás:  Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

 

 

 

