Mondj nemet a drogokra! – iskolai prevenciós programot indított a rendőrség a fiatalok drogmentes jövőjéért

– A kábítószer-használat és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények napjaink egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját jelentik. Az egyének egészségének és életminőségének veszélyeztetésén túl a jelenség aláássa a társadalmi kohéziót és biztonságérzetet is. A rendőrség ezért egy új, korszerű drogprevenciós programot dolgozott ki RedP (Rendőrségi Drogprevenció) néven – derül ki a police.hu cikkéből.

Országos drogprevenciós programot hirdetett a rendőrség RedP néven. A fotó az augusztus 28-án tartott, a programmal kapcsolatos sajtótájékoztatón készült.

Forrás: Police.hu

Mint írják, a program célja a kábítószerrel összefüggő jogsértések visszaszorítása, a lakosság tudatosságának növelése, valamint a gyermekek, szülők, iskolák és helyi közösségek közötti együttműködés erősítése. A kezdeményezés kiemelt hangsúlyt helyez az iskolai és gyermekvédelmi intézményekben végzett megelőzésre, a szülők támogatására, valamint a felvilágosításra és reintegrációra. A szakemberek rendszeres képzést kapnak a drogprevenció területén, és közös fórumokon, munkacsoportokban oszthatják meg tapasztalataikat a rendőrségi és intézményi kollégákkal.

– A program keretében a rendőrség célzott intézkedéseket valósít meg a leginkább érintett településeken, országos és helyi szinten egyaránt. Az iskolákban interaktív foglalkozások, vetélkedők és workshopok segítik a fiatalokat az egészséges életmód és a jogkövető magatartás választásában, míg a szülők és pedagógusok képzése a korai felismerést támogatja. Emellett a közösségi médiában és helyi rendezvényeken is erős drogprevenciós jelenlét valósul meg – áll a police.hu közleményében.

A program kiemelt célja, hogy hosszú távon fenntartható, átfogó keretet teremtsen a társadalmi tudatosság növelésére, hozzájárulva ezzel egy biztonságosabb, egészségesebb jövő megvalósításához.

A témában 2025. augusztus 28-án Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztatót dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes és Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.