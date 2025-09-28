szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Prevenció

49 perce

Mondj nemet a drogokra! – iskolai prevenciós programot indított a rendőrség a fiatalok drogmentes jövőjéért

A rendőrség országos drogprevenciós programot indított RedP néven, amely a kábítószer-használat visszaszorítását és a fiatalok tudatosságának növelését célozza. A kezdeményezés az iskolákra, szülőkre és helyi közösségekre támaszkodva kíván hosszú távú megoldást kínálni.

Makó-Szabó Diána

– A kábítószer-használat és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények napjaink egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját jelentik. Az egyének egészségének és életminőségének veszélyeztetésén túl a jelenség aláássa a társadalmi kohéziót és biztonságérzetet is. A rendőrség ezért egy új, korszerű drogprevenciós programot dolgozott ki RedP (Rendőrségi Drogprevenció) néven – derül ki a police.hu cikkéből.

drogprevenció
Országos drogprevenciós programot hirdetett a rendőrség RedP néven. A fotó az augusztus 28-án tartott, a programmal kapcsolatos sajtótájékoztatón készült.
Forrás: Police.hu

Mint írják, a program célja a kábítószerrel összefüggő jogsértések visszaszorítása, a lakosság tudatosságának növelése, valamint a gyermekek, szülők, iskolák és helyi közösségek közötti együttműködés erősítése. A kezdeményezés kiemelt hangsúlyt helyez az iskolai és gyermekvédelmi intézményekben végzett megelőzésre, a szülők támogatására, valamint a felvilágosításra és reintegrációra. A szakemberek rendszeres képzést kapnak a drogprevenció területén, és közös fórumokon, munkacsoportokban oszthatják meg tapasztalataikat a rendőrségi és intézményi kollégákkal.

– A program keretében a rendőrség célzott intézkedéseket valósít meg a leginkább érintett településeken, országos és helyi szinten egyaránt. Az iskolákban interaktív foglalkozások, vetélkedők és workshopok segítik a fiatalokat az egészséges életmód és a jogkövető magatartás választásában, míg a szülők és pedagógusok képzése a korai felismerést támogatja. Emellett a közösségi médiában és helyi rendezvényeken is erős drogprevenciós jelenlét valósul meg – áll a police.hu közleményében.

A program kiemelt célja, hogy hosszú távon fenntartható, átfogó keretet teremtsen a társadalmi tudatosság növelésére, hozzájárulva ezzel egy biztonságosabb, egészségesebb jövő megvalósításához.

A témában 2025. augusztus 28-án Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban tartott sajtótájékoztatót dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes és Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos

Vármegyénkben is folyik a drogprevenció

RedP: interaktív, játékos foglalkozások iskolásoknak a drogprevenció jegyében
Forrás: Facebook/Heves vármegyei rendőrség

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldaláról megtudhattuk, hogy már vármegyénk több településén is tartottak iskolai foglalkozásokat a RedP jegyében. A Hatvani Rendőrkapitányság munkatársai a héten Hatvan, Apc és Csány városok oktatási intézményeibe látogattak el, ahol drogprevenciós előadásokat és különböző interaktív foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek.

Az Egri Rendőrkapitányság munkatársai pedig Tarnaleleszen, Sirokban és Kerecsenden jártak, ahol ugyancsak drogprevenciós programokat szerveztek a városok iskoláiban tanulók számára:

 

 

