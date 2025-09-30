szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulók
Lebukás

1 órája

40 milliós rajtaütés az M3-ason! Belenézett a NAV a gyanús dobozokba, nem is volt több kérdésük – fotókkal, videóval

Címkék#pénzügyőr#NAV#M3-as autópálya

A sofőr úgy tett, mintha nem értené a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatósága pénzügyőreinek egyértelmű, kiterelésre vonatkozó jelzéseit az autópályán, majd az ellenőrzéskor is mellébeszélt. A raktérben e-cigaretta volt.

Heol.hu

A pénzügyőrök az M3-as autópályán figyeltek fel egy „bérelhető” feliratú magyar furgonra. A járművet az tette gyanússá, hogy a sofőr a járőrautó láttán, meglehetősen tétován viselkedett, úgy tett, mintha nem lenne egyértelmű a hatósági jelzés. A 27 éves magyar sofőr és útitársa, a hajdúnánási pihenőhelyen tovább erősítették a gyanút a járőrökben. Azt mondták, hogy a bérautóval üres dobozokat szállítanak Budapestről Romániába, azonban sem fuvarokmányt, sem bérleti szerződést nem tudtak átadni. A raktér átvizsgálása után derült csak ki a „zavartság” valódi oka: több mint kilencezer darab, különféle ízesítésű, illegális e-cigaretta került elő (Elfbar, Vap Solo, HIT Me,) a kisteherautóból – közölte a NAV.

E-cigaretta volt a raktérben, nem is kevés Fotó: NAV
E-cigaretta volt a raktérben, nem is kevés Fotó: NAV

A járőrök összesen 9 ezer 575 jogsértő terméket foglaltak le. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, a bérleti szerződés hiánya miatt pedig közigazgatási eljárás is. Az elkövető akár 40 millió forint bírságra is számíthat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az egyenruhásoknak köszönhetően ezek az illegális termékek már nem kerülnek a feketepiacra. Az elektronikus eszközökbe töltött ízesített folyadék dohánygyártmánynak minősül. Magyarországon tilos az ilyen termékek forgalmazása, értékesítése, importálása, távértékesítése és az árusítása is.  

A termékek súlyos egészségi kockázatokat jelenthetnek a fiatalok számára. Az ízesítés miatt könnyen rászokhatnak, miközben nikotinfüggőség alakul ki. Az elmúlt időszakban a hatóság THC (marihuána) tartalmú termékeket is talált, amelyek különösen veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, hiszen nemcsak nikotinfüggőséget, hanem akár kábítószerfüggőséget is okozhatnak. Az illegális forrásból beszerzett dohánytermékek összetevői nem ellenőrzöttek.

 

 

