szeptember 20., szombat

Tűzoltók vonultak az egri kórházhoz

Címkék#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#egri kórház#tűzriadó

Az egri Markhot Ferenc Kórházban szombat délután fél 3-kor megszólalt a tűzjelző. Két tűzoltó autó sietett a kórházhoz.

Olvasónk jelezte, hogy szombat délután felharsantak a szirénák az egri kórháznál, azonban mint utóbb kiderült tévesen, ugyanis nem történt tűzeset a létesítményben.

Tűzoltóautó érkezett az egri kórházhoz tűzriadó miatt.
Tűzoltóautó érkezett az egri kórházhoz a tűzriadó miatt.
Forrás: Beküldött fotó

Tóth Judittól, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy téves riasztás történt, így a tűzoltóknak nem kellett közbeavatkozniuk. 

Nem ez az első téves riasztás szeptemberben, egy héttel ezelőtt a Tescohoz riasztották a tűzoltókat:

 

