Tűzoltók vonultak az egri kórházhoz

Olvasónk jelezte, hogy szombat délután felharsantak a szirénák az egri kórháznál, azonban mint utóbb kiderült tévesen, ugyanis nem történt tűzeset a létesítményben.

Tűzoltóautó érkezett az egri kórházhoz a tűzriadó miatt.

Forrás: Beküldött fotó

Tóth Judittól, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy téves riasztás történt, így a tűzoltóknak nem kellett közbeavatkozniuk.

Nem ez az első téves riasztás szeptemberben, egy héttel ezelőtt a Tescohoz riasztották a tűzoltókat: