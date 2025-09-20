Riasztás
31 perce
Tűzoltók vonultak az egri kórházhoz
Az egri Markhot Ferenc Kórházban szombat délután fél 3-kor megszólalt a tűzjelző. Két tűzoltó autó sietett a kórházhoz.
Olvasónk jelezte, hogy szombat délután felharsantak a szirénák az egri kórháznál, azonban mint utóbb kiderült tévesen, ugyanis nem történt tűzeset a létesítményben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Tóth Judittól, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy téves riasztás történt, így a tűzoltóknak nem kellett közbeavatkozniuk.
Nem ez az első téves riasztás szeptemberben, egy héttel ezelőtt a Tescohoz riasztották a tűzoltókat:
Ezt ne hagyja ki!Bűncslekmény
2025.09.18. 09:35
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre