2 órája

Egy anya és gyermeke menekült a lángoló novaji házból + fotók

Címkék#tetőszerkezet#vihar#tűz#vezeték

Hétfői délután hatalmas tűz ütött ki egy családi házban Novajon. A tűz Novajon a vihar utáni beázás miatt keletkezhetett.

Heol.hu
Tűzoltó autó parkol a leégett ház előtt Novajon

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Korábban beszámoltunk róla, hogy hétfő délután tűzoltók vonultak Novajra. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a József Attila utcában teljes terjedelmében égett egy melléképület, valamint egy családi ház tetőszerkezete is lángra kapott.

A tűz Novajon a délelőtti vihar miatt keletkezhetett
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A tűz Novajon a délelőtti vihar miatt keletkezhetett

Az egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a tüzet. Információink szerint a délelőtti vihar miatt beázás történt, amely következtében egy elektromos vezeték vízzel érintkezhetett – ez vezethetett a tűz keletkezéséhez.

A tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a tüzet.
Forrás: Ládi László / Agria Tv Bt

A házban egy nő és egy gyermek tartózkodott, akik időben értesítést kaptak, így sérülés nélkül el tudták hagyni az épületet. A lángok gyorsan terjedtek, a tető gyakorlatilag teljesen leégett, és a tűzoltás során a födémet is megbontották. Bár az érintetteknek van hova menniük, szinte mindenük a tűzbe veszett.

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
