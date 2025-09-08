Egy anya és gyermeke menekült a lángoló novaji házból + fotók

Korábban beszámoltunk róla, hogy hétfő délután tűzoltók vonultak Novajra. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a József Attila utcában teljes terjedelmében égett egy melléképület, valamint egy családi ház tetőszerkezete is lángra kapott.

A tűz Novajon a délelőtti vihar miatt keletkezhetett

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Az egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a tüzet. Információink szerint a délelőtti vihar miatt beázás történt, amely következtében egy elektromos vezeték vízzel érintkezhetett – ez vezethetett a tűz keletkezéséhez.