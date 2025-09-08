9 órája
Egy anya és gyermeke menekült a lángoló novaji házból + fotók
Hétfői délután hatalmas tűz ütött ki egy családi házban Novajon. A tűz Novajon a vihar utáni beázás miatt keletkezhetett.
Tűzoltó autó parkol a leégett ház előtt Novajon
Korábban beszámoltunk róla, hogy hétfő délután tűzoltók vonultak Novajra. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a József Attila utcában teljes terjedelmében égett egy melléképület, valamint egy családi ház tetőszerkezete is lángra kapott.
A tűz Novajon a délelőtti vihar miatt keletkezhetett
Az egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a tüzet. Információink szerint a délelőtti vihar miatt beázás történt, amely következtében egy elektromos vezeték vízzel érintkezhetett – ez vezethetett a tűz keletkezéséhez.
A házban egy nő és egy gyermek tartózkodott, akik időben értesítést kaptak, így sérülés nélkül el tudták hagyni az épületet. A lángok gyorsan terjedtek, a tető gyakorlatilag teljesen leégett, és a tűzoltás során a födémet is megbontották. Bár az érintetteknek van hova menniük, szinte mindenük a tűzbe veszett.
