Ekkora a baj a gyöngyösi Mekinél? Fotókon, ahogy az út közepén állva mindenkit kiszednek a rendőrök

Péntek éjszaka a gyöngyösi városrendészet a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen átfogó ellenőrzést végzett az Orlen kútnál és a McDonald’s környékén. Az akció során mintegy száz járművezető alkoholszondás vizsgálaton esett át, emellett kiemelt figyelmet fordítottak a közterületi jogsértések kiszűrésére is.

A gyöngyösi városrendészet, a rendőrség és a polgárőrség közös akciókkal tesznek a város biztonságáért

Forrás: Városrendészet Gyöngyös Facebook

A hármas egységben végzett ellenőrzés célja a biztonságos közterületek fenntartása volt, a hatóságok közös erőfeszítéssel törekedtek a közlekedési és közterületi szabályok betartásának biztosítására.

A gyöngyösi városrendészet további hasonló akciókat tervez, hogy tovább növelje a helyi közbiztonságot.