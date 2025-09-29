2 órája
Ekkora a baj a gyöngyösi Mekinél? Fotókon, ahogy az út közepén állva mindenkit kiszednek a rendőrök
Péntek éjszaka a gyöngyösi városrendészet, a rendőrség és a polgárőrség közösen hajtott végre ellenőrzést a város forgalmas pontjain.
A hatóságok a McDonald’s környékén is járőröztek
Forrás: Városrendészet Gyöngyös / Facebook
Péntek éjszaka a gyöngyösi városrendészet a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen átfogó ellenőrzést végzett az Orlen kútnál és a McDonald’s környékén. Az akció során mintegy száz járművezető alkoholszondás vizsgálaton esett át, emellett kiemelt figyelmet fordítottak a közterületi jogsértések kiszűrésére is.
A hármas egységben végzett ellenőrzés célja a biztonságos közterületek fenntartása volt, a hatóságok közös erőfeszítéssel törekedtek a közlekedési és közterületi szabályok betartásának biztosítására.
A gyöngyösi városrendészet további hasonló akciókat tervez, hogy tovább növelje a helyi közbiztonságot.
