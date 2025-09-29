szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

2 órája

Ekkora a baj a gyöngyösi Mekinél? Fotókon, ahogy az út közepén állva mindenkit kiszednek a rendőrök

Címkék#gyöngyösi városrendészet#McDonald ’ s#polgárőrség

Péntek éjszaka a gyöngyösi városrendészet, a rendőrség és a polgárőrség közösen hajtott végre ellenőrzést a város forgalmas pontjain.

Heol.hu
A hatóságok a McDonald’s környékén is járőröztek

Forrás: Városrendészet Gyöngyös / Facebook

Péntek éjszaka a gyöngyösi városrendészet a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen átfogó ellenőrzést végzett az Orlen kútnál és a McDonald’s környékén. Az akció során mintegy száz járművezető alkoholszondás vizsgálaton esett át, emellett kiemelt figyelmet fordítottak a közterületi jogsértések kiszűrésére is.

A gyöngyösi városrendészet, a rendőrség és a polgárőrség közös akciókkal tesznek a város biztonságáért
Forrás: Városrendészet Gyöngyös Facebook

A hármas egységben végzett ellenőrzés célja a biztonságos közterületek fenntartása volt, a hatóságok közös erőfeszítéssel törekedtek a közlekedési és közterületi szabályok betartásának biztosítására.

A gyöngyösi városrendészet további hasonló akciókat tervez, hogy tovább növelje a helyi közbiztonságot.

 

 

