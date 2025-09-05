szeptember 5., péntek

Lopás

21 perce

Elektromos biciklit lopott egy karácsondi férfi

A gyöngyösi nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát. Az elektromos kerékpárt visszaadták a tulajdonosának.

Heol.hu

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás vétség miatt folytatott eljárást egy karácsondi lakos ellen. A 45 éves férfi március 16-án dél körül az egyik karácsondi ház elől elvitt egy lezáratlan elektromos kerékpárt - írja a Police.hu.

Forrás: Beol

 

A rendőrök két órán belül beazonosították az elkövetőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki, továbbá otthonában megtalálták az ellopott kétkerekűt, melyet visszaadtak a tulajdonosának.

A nyomozó hatóság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.

 

