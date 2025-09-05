21 perce
Elektromos biciklit lopott egy karácsondi férfi
A gyöngyösi nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát. Az elektromos kerékpárt visszaadták a tulajdonosának.
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás vétség miatt folytatott eljárást egy karácsondi lakos ellen. A 45 éves férfi március 16-án dél körül az egyik karácsondi ház elől elvitt egy lezáratlan elektromos kerékpárt - írja a Police.hu.
A rendőrök két órán belül beazonosították az elkövetőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki, továbbá otthonában megtalálták az ellopott kétkerekűt, melyet visszaadtak a tulajdonosának.
A nyomozó hatóság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.
