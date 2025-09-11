2 órája
Lassított felvételen a hevesi tolvaj, éjjeli rókaként lopkodta össze a reggelire valót – videóval
Vádat emeltek egy férfi ellen, aki kakaót és kefírt lopott egy Eger közeli településen. A férfi büntetett előéletű és volt, hogy vissza is ment az élelmiszerbolt udvarára.
Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2023 decemberében mászott be egy Eger közeli település élelmiszerboltjának a kerítésén éjjel. Az üzlet udvarán kutakodott és az ott fekvő rekeszekből elvett 9 darab kefirt és 5 darab kakaót. A bűncselekményt követően 10 nappal később újra megjelent ugyanott, ismét átmászott a kerítésen, körbenézett, de üres kézzel távozott - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyésztől.
A férfi büntetett előéletű, ezért vele szemben az Egri Járási Ügyészség vádiratában szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt - írta.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A biztonsági kamera felvételén a vádlott látható zseblámpával a szájában, amint éjjel a raktárban kutat és pakol. A felvételt az üzlet biztonsági kamerája rögzítette.
Fékolaj helyett étolaj - a káli autószerelő a röhejestől az életveszélyesig sokféle sufnituningot látott már
Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város