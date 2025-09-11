Lassított felvételen a hevesi tolvaj, éjjeli rókaként lopkodta össze a reggelire valót – videóval

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2023 decemberében mászott be egy Eger közeli település élelmiszerboltjának a kerítésén éjjel. Az üzlet udvarán kutakodott és az ott fekvő rekeszekből elvett 9 darab kefirt és 5 darab kakaót. A bűncselekményt követően 10 nappal később újra megjelent ugyanott, ismét átmászott a kerítésen, körbenézett, de üres kézzel távozott - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyésztől.

Egy élelmiszerbolt udvarára tört be egy hevesi férfi

Forrás: Magyarország Ügyészsége / Youtube

A férfi büntetett előéletű, ezért vele szemben az Egri Járási Ügyészség vádiratában szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt - írta.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A biztonsági kamera felvételén a vádlott látható zseblámpával a szájában, amint éjjel a raktárban kutat és pakol. A felvételt az üzlet biztonsági kamerája rögzítette.