Szilánkosra tört a koponyája – így végződött a hajnali dohánybolti balhé Egerben

Már hétfőn délelőtt egy életellenes cselekmény miatti eljárásban tart tárgyalást az elsőfokon eljáró törvényszék. Igaz ebben a büntetőperben az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének "csupán" a kísérlete valósult meg a Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint. A súlyos bűncselekmény elkövetésnek két terheltje van.

Ütött és rúgott, msjd lelépett a vádlott, életveszélyt okozó testi sértés lett belőle

Az életveszélyt okozó testi sértés kísérlete a sértett leckéztetéseként indult

A váddokumentumban rögzítettek szerint az I. rendű vádlott előbb munkát, majd saját ingatlanában szálláshelyet is biztosított az – addig hajléktalan életmódot folytató – II. rendű vádlottnak. Azt követően, hogy az elsőrendű terhelt tettlegességig fajuló összetűzésbe keveredett a sértettel – az esettel kapcsolatban büntetőeljárás is indult –, a vádlott úgy gondolta megér egy bosszút, hogy így járt, a bosszú pedig a sértett megverése kell, hogy legyen. Ezt a szándékát megosztotta a befogadott emberrel, s ezután ők ketten nekiláttak a megvalósításnak: azzal a céllal, hogy a sértettet közösen bántalmazzák, egy ásót és egy hosszú nyelű baltát vettek magukhoz, majd gépkocsival keresni kezdték a férfit.

Meg is találták, s az elhatározásuknak megfelelően testszerte bántalmazták. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el. Az eszközökre való tekintettel, a baj komolyabb is lehetett volna, ezért nem az enyhébb megítélésű súlyos, hanem az életveszélyt okozó testi sértés, igaz annak kísérleti szaka lett a vád.