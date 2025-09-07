1 órája
Szilánkosra tört a koponyája – így végződött a hajnali dohánybolti balhé Egerben
Szeptemberben beindul a "bírósági nagyüzem" vármegyénkben is. A büntetőperek sorában két életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárásban is tárgyalást tart az előttünk álló héten az Egri Törvényszék.
Már hétfőn délelőtt egy életellenes cselekmény miatti eljárásban tart tárgyalást az elsőfokon eljáró törvényszék. Igaz ebben a büntetőperben az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének "csupán" a kísérlete valósult meg a Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint. A súlyos bűncselekmény elkövetésnek két terheltje van.
Az életveszélyt okozó testi sértés kísérlete a sértett leckéztetéseként indult
A váddokumentumban rögzítettek szerint az I. rendű vádlott előbb munkát, majd saját ingatlanában szálláshelyet is biztosított az – addig hajléktalan életmódot folytató – II. rendű vádlottnak. Azt követően, hogy az elsőrendű terhelt tettlegességig fajuló összetűzésbe keveredett a sértettel – az esettel kapcsolatban büntetőeljárás is indult –, a vádlott úgy gondolta megér egy bosszút, hogy így járt, a bosszú pedig a sértett megverése kell, hogy legyen. Ezt a szándékát megosztotta a befogadott emberrel, s ezután ők ketten nekiláttak a megvalósításnak: azzal a céllal, hogy a sértettet közösen bántalmazzák, egy ásót és egy hosszú nyelű baltát vettek magukhoz, majd gépkocsival keresni kezdték a férfit.
Meg is találták, s az elhatározásuknak megfelelően testszerte bántalmazták. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el. Az eszközökre való tekintettel, a baj komolyabb is lehetett volna, ezért nem az enyhébb megítélésű súlyos, hanem az életveszélyt okozó testi sértés, igaz annak kísérleti szaka lett a vád.
A másik ügyben viszont, amit csütörtökön tárgyal az Egri Törvényszék, be is következett olyan sérülés, ami életveszélyesnek minősül. Egy benzinkút melletti dohánybolt volt a helyszín egy kora hajnali órán. A cselekmény pedig 2023 májusában a vádirat szerint úgy játszódott le, hogy a terhelt ide kora hajnalban gépkocsival érkezett azért, hogy cigarettát vásároljon. Ekkor figyelt fel egy kisebb társaságra, melynek tagjai a bolt közelében italoztak és zenéltek. Közöttük volt a sértett is, egy másik vármegyében található szociális intézmény gondozottja, aki néhány nappal korábban engedéllyel hagyta el az intézetet, ám a megadott határidőre nem tért vissza oda. A társasághoz csatlakozó vádlott nem ismerte az egyébként gondnokság alatt álló férfit, ennek ellenére rövid idő elteltével hozzá lépett, és felszólította, hogy fizessen neki egy vodkát. A sértett ezt visszautasította, mire a terhelt indulatba jött, majd minden előzetes szóváltás nélkül megütötte a vele szemben álló embert, akit még mellbe is rúgott.
A bántalmazott ember a rúgástól elveszítette az egyensúlyát, a földre zuhant, ráadásul olyan szerencsétlenül, hogy a tarkóját a szilárd betonaljzathoz ütötte. Az italkövetelő viszont a helyszínről lelépett. A vádirat megállapítása szerint a sértett a bántalmazásából eredő elesése következtében nyílt koponyaalapi törést szenvedett, s ezzel közvetett életveszélyes állapotba került.
