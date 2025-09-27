1 órája
Elgázolt egy embert az egri vonat, óriási a felfordulás a hatvani vonalon
Szombaton este megnő a menetidő a hatvani vonalon, kimaradó járatok is lehetnek. A Keleti pályaudvarról Egerbe tartó Agria InterRégió elgázolt egy embert.
A Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb menetidőkre, esetenként kimaradó járatokra kell számítani szombat este. A Keleti pályaudvarról Egerbe 16 órakor elindult IR87-es Agria InterRégió (5506) elgázolt egy embert Hévízgyörk megállóhelynél - írja a MÁV-csoport oldala.
A helyszínelés ideje alatt – várhatóan 19-20 óráig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok Aszód és Hatvan között. A baleset okozta fennakadások miatt az utasok elnézését és türelmét kérik - írják.
Forgalmi változás:
- Az Egerből a Keleti pályaudvarra 18:08-kor induló IR87-es Agria InterRégió (551) nem közlekedik. Az utasokat – Makláron is megálló - pótlóbusz szállítja Füzesabonyig, ahonnan a 18:37-kor továbbinduló Tisza-Tó sebesvonattal utazhatnak a Keleti pályaudvarig
- A balesetben érintett vonat utasait a Katasztrófavédelem munkatársai segítségével szállítják át másik vonatra.
