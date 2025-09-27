Elgázolt egy embert az egri vonat, óriási a felfordulás a hatvani vonalon

A Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb menetidőkre, esetenként kimaradó járatokra kell számítani szombat este. A Keleti pályaudvarról Egerbe 16 órakor elindult IR87-es Agria InterRégió (5506) elgázolt egy embert Hévízgyörk megállóhelynél - írja a MÁV-csoport oldala.

Az Agria InterRégió elgázolt egy embert.

A helyszínelés ideje alatt – várhatóan 19-20 óráig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok Aszód és Hatvan között. A baleset okozta fennakadások miatt az utasok elnézését és türelmét kérik - írják.

