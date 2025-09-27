1 órája
Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó
Szombat este tragikus fordulatot vett az utazás a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon. Az Egerbe tartó vonat Hévízgyörknél elgázolt egy embert. Az esetről új információk derültek ki.
Korábban megírtuk, hogy a Keleti pályaudvarról Egerbe 16 órakor elindult IR87-es Agria InterRégió (5506) elgázolt egy embert Hévízgyörk megállóhelynél. A Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon várhatóan 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre, esetenként kimaradó járatokra kell számítani szombat este. Új információk derültek ki az esetről.
A Szent Erzsébet utcai vasúti átjáró közelében történt a baleset. Az aszódi hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak. A vonaton körülbelül háromszáz fő utazott. A helyszínen társszervek is dolgoznak - olvasható a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.
Elgázolt egy embert az egri vonat, óriási a felfordulás a hatvani vonalon – frissítve
Egy nőt gázolt el a vonat és közigazgatási eljárást folytat a Gödöllői Rendőrkapitányság - tudatta portálunkkal Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Olvasónk beszámolója szerint, a Keleti pályaudvarról 16 órakor elindult vonat utasait a Katasztrófavédelem munkatársai átsegítették a 17 órakor elindult járatra.
A helyszínen bajtársaink egy nő halálának tényét állapították meg - közölte portálunkkal Udvardi-Lakos Luca az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
