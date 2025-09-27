szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragikus

1 órája

Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó

Címkék#Agria InterRégió#vonatgázolás#baleset

Szombat este tragikus fordulatot vett az utazás a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon. Az Egerbe tartó vonat Hévízgyörknél elgázolt egy embert. Az esetről új információk derültek ki.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy a Keleti pályaudvarról Egerbe 16 órakor elindult IR87-es Agria InterRégió (5506) elgázolt egy embert Hévízgyörk megállóhelynél. A Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon várhatóan 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre, esetenként kimaradó járatokra kell számítani szombat este. Új információk derültek ki az esetről.

Az Egerbe tartó vonat Hévízgyörknél elgázolt egy embert.
 Az Egerbe tartó vonat Hévízgyörknél elgázolt egy embert. 
Forrás: Beküldött

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Szent Erzsébet utcai vasúti átjáró közelében történt a baleset. Az aszódi hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak. A vonaton körülbelül háromszáz fő utazott. A helyszínen társszervek is dolgoznak - olvasható a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.

Egy nőt gázolt el a vonat és közigazgatási eljárást folytat a Gödöllői Rendőrkapitányság - tudatta portálunkkal Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Olvasónk beszámolója szerint, a Keleti pályaudvarról 16 órakor elindult vonat utasait a Katasztrófavédelem munkatársai átsegítették a 17 órakor elindult járatra.

A helyszínen bajtársaink egy nő halálának tényét állapították meg - közölte portálunkkal Udvardi-Lakos Luca az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu