Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó

Korábban megírtuk, hogy a Keleti pályaudvarról Egerbe 16 órakor elindult IR87-es Agria InterRégió (5506) elgázolt egy embert Hévízgyörk megállóhelynél. A Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon várhatóan 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre, esetenként kimaradó járatokra kell számítani szombat este. Új információk derültek ki az esetről.

Az Egerbe tartó vonat Hévízgyörknél elgázolt egy embert.

Forrás: Beküldött

A Szent Erzsébet utcai vasúti átjáró közelében történt a baleset. Az aszódi hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak. A vonaton körülbelül háromszáz fő utazott. A helyszínen társszervek is dolgoznak - olvasható a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.