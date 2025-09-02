Elhunyt az egri borászat nagy öregje, mindent tudott a borvidékről!

Elhunyt Dr. Misik Sándor, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet volt igazgatója augusztus 30-án. 81 éves volt.

Forrás: Beküldött

Egyik fia kereste fel lapunkat és megosztotta édesapja történetét: Dr. Misik Sándor 1943. december 6-án született Budapesten; gyerekkora nagy részét Pécelen töltötte. A középiskolai éveit a fővárosi Piarista Gimnáziumban végezte, majd az Egészségügyi Főiskolára járt. A főiskola elvégzése után biológusnak tanult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen népköztársasági ösztöndíjjal és kitüntetéssel.

Az 1960-as évek végén friss diplomásként tanársegéd lett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően három évet a fővárosban, a Távközlési Kutatóintézetben töltött, ahol a mikrohullámú technológiával ismerkedett meg. Ez a módszer vezetett el 1974-ben a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetbe, az élettani munkacsoporthoz. Három évtizeden át dolgozott az intézet berkein belül; először Kecskeméten, majd pedig 1987-ben áthívták Egerbe.

Közben különleges helyeken is járt

1983 és 1987 között Afrika déli részén, Mozambikban élt családjával és ott dolgozott. Különleges feladattal bízták meg: biológia tankönyveket írt portugál nyelven középiskolások részére. 1992-ben a mezőgazdasági tudomány kandidátusa lett. Fő kutatási területei az alábbiak voltak:

szőlőfajták vízigényének vizsgálata

tápláló öntözés hatása a szőlőfajták alapvető életfolyamataira

évjárat hatása a szőlővesszők víztartalmára és vízállapotára.

Az MTA Kertészet- és Élelmiszertudományi Bizottságának köztestületi tagjaként is tevékenykedett. 2004. augusztus 31-én járt le vezetői megbízatása az akkori FVM Egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet élén a szőlő és bor városában és még abban az évben nyugállományba vonult. Az intézményt több mint egy évtizeden át vezette igazgatóként. A kutatóban több mint egy évtized alatt akkori értéken negyedmilliárd forintos fejlesztésekkel, valamint az összetartó kollektívával korszerű, versenyképes kutatóintézetet alakítottak ki. Nyugdíjba vonulása után 5 fiának és 13 unokájának élt.