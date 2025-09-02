szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

18 perce

Elhunyt az egri borászat nagy öregje, mindent tudott a borvidékről!

Címkék#Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet#bor#gyász

Életének 81. évében elhunyt a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet egykori igazgatója, aki több évtizeden át meghatározó szerepet játszott a hazai szőlészeti és borászati kutatásokban.

Heol.hu

Elhunyt Dr. Misik Sándor, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet volt igazgatója augusztus 30-án. 81 éves volt.

Elhunyt Dr. Misik Sándor, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet egykori igazgatója
Elhunyt Dr. Misik Sándor, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet egykori igazgatója
Forrás: Beküldött

Egyik fia kereste fel lapunkat és megosztotta édesapja történetét: Dr. Misik Sándor 1943. december 6-án született Budapesten; gyerekkora nagy részét Pécelen töltötte. A középiskolai éveit a fővárosi Piarista Gimnáziumban végezte, majd az Egészségügyi Főiskolára járt. A főiskola elvégzése után biológusnak tanult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen népköztársasági ösztöndíjjal és kitüntetéssel. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az 1960-as évek végén friss diplomásként tanársegéd lett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően három évet a fővárosban, a Távközlési Kutatóintézetben töltött, ahol a mikrohullámú technológiával ismerkedett meg. Ez a módszer vezetett el 1974-ben a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetbe, az élettani munkacsoporthoz. Három évtizeden át dolgozott az intézet berkein belül; először Kecskeméten, majd pedig 1987-ben áthívták Egerbe. 

Közben különleges helyeken is járt

1983 és 1987 között Afrika déli részén, Mozambikban élt családjával és ott dolgozott. Különleges feladattal bízták meg: biológia tankönyveket írt portugál nyelven középiskolások részére. 1992-ben a mezőgazdasági tudomány kandidátusa lett. Fő kutatási területei az alábbiak voltak: 

  • szőlőfajták vízigényének vizsgálata
  • tápláló öntözés hatása a szőlőfajták alapvető életfolyamataira
  • évjárat hatása a szőlővesszők víztartalmára és vízállapotára. 

Az MTA Kertészet- és Élelmiszertudományi Bizottságának köztestületi tagjaként is tevékenykedett. 2004. augusztus 31-én járt le vezetői megbízatása az akkori FVM Egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet élén a szőlő és bor városában és még abban az évben nyugállományba vonult. Az intézményt több mint egy évtizeden át vezette igazgatóként. A kutatóban több mint egy évtized alatt akkori értéken negyedmilliárd forintos fejlesztésekkel, valamint az összetartó kollektívával korszerű, versenyképes kutatóintézetet alakítottak ki. Nyugdíjba vonulása után 5 fiának és 13 unokájának élt. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu