Riadt szülők, országos keresés: nyoma veszett egy egyéves kislánynak

Egy eltűnt kisbaba ügyében nyomoz a rendőrség. A szombathelyi kisbaba Kolompár Nadin Hermina júliusban töltötte be az első életévét, és szeptember hetedikén veszett nyoma. Az ügyben országos rendőrségi keresés indult.

Az eltűnt kisbaba hollétéről bárki aki információval szolgálhat, hívja a rendőrséget!

Forrás: Police.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A kislányt egy barna színű melegítőben látták utoljára, fotóját is közzétették a rendőrség hivatalos oldalán. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el. Kérik, aki bármit tud a hollétéről, vagy bármilyen információval tud szolgálni, ami segíti a nyomozást, hívja a rendőrséget ezen a számon: 36(94)521-169 - olvasható a rendőrség oldalán.

Heves vármegyében is túl hosszú az eltűnt személyek listája, 121 eltűnt személy után nyomoznak a rendőrök. A legfiatalabb csupán 12 éves.