3 órája
Riadt szülők, országos keresés: nyoma veszett egy egyéves kislánynak
Eltűnt egy egyéves kislány, akit nagy erőkkel keresnek a rendőrök. Az eltűnt kisbaba hollétéről bárki aki információval szolgálhat, hívja a rendőrséget!
Egy eltűnt kisbaba ügyében nyomoz a rendőrség. A szombathelyi kisbaba Kolompár Nadin Hermina júliusban töltötte be az első életévét, és szeptember hetedikén veszett nyoma. Az ügyben országos rendőrségi keresés indult.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A kislányt egy barna színű melegítőben látták utoljára, fotóját is közzétették a rendőrség hivatalos oldalán. A körözést a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el. Kérik, aki bármit tud a hollétéről, vagy bármilyen információval tud szolgálni, ami segíti a nyomozást, hívja a rendőrséget ezen a számon: 36(94)521-169 - olvasható a rendőrség oldalán.
Heves vármegyében is túl hosszú az eltűnt személyek listája, 121 eltűnt személy után nyomoznak a rendőrök. A legfiatalabb csupán 12 éves.
Nyomtalanul eltűntek a kamaszok - őket keresik a rendőrök Hevesben
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint