Eltűnt

27 perce

Nyomtalanul eltűnt egy tündéri kislány Hevesben, az egész környék és már a rendőrség is keresi

Címkék#rendőrség#Egri Rendőrkapitányság#eltűnt#kislány

Egy 12 éves kislány, Berki Bianka eltűnését jelentették az Egri Rendőrkapitányságon. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy aki tud valamit a fiatal hollétéről, jelentkezzen.

Heol.hu

Az Egri Rendőrkapitányság körözést adott ki a 12 éves, gyöngyösi születésű Berki Bianka eltűnése miatt. Az eltűnt fiatal szeptember 15-e óta nem adott magáról életjelet, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri hollétének felkutatásához.

Eltűnt a gyöngyösi születésű tündéri kislány.
Eltűnt a gyöngyösi születésű tündéri kislány.
Forrás: police.hu

Bianka ismertető jegyei

Az eltűnt vékony kislány 151-155 centiméter magas, barna, hosszú haja van, arc formája ovális, szeme barna.

Rengeteg az eltűnt Hevesben

Berki Bianka esete sajnos nem egyedi: Heves vármegyében jelenleg is több eltűnt személy után nyomoznak. Szintén a napokban tűnt el a gyöngyösi születésű Rácz Szeréna Roxána, az egri születésű Németh Miklós és a hatvani Gloncz Lajos is.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, eltűnt személyek sokasága nincs meg máig Heves vármegyében:

 

 

 

 

