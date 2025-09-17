Nyomtalanul eltűnt egy tündéri kislány Hevesben, az egész környék és már a rendőrség is keresi

Az Egri Rendőrkapitányság körözést adott ki a 12 éves, gyöngyösi születésű Berki Bianka eltűnése miatt. Az eltűnt fiatal szeptember 15-e óta nem adott magáról életjelet, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri hollétének felkutatásához.

Eltűnt a gyöngyösi születésű tündéri kislány.

Forrás: police.hu

Bianka ismertető jegyei

Az eltűnt vékony kislány 151-155 centiméter magas, barna, hosszú haja van, arc formája ovális, szeme barna.

Rengeteg az eltűnt Hevesben

Berki Bianka esete sajnos nem egyedi: Heves vármegyében jelenleg is több eltűnt személy után nyomoznak. Szintén a napokban tűnt el a gyöngyösi születésű Rácz Szeréna Roxána, az egri születésű Németh Miklós és a hatvani Gloncz Lajos is.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, eltűnt személyek sokasága nincs meg máig Heves vármegyében: