szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűncselekmény

58 perce

A hevesi hálátlan hajléktalan addig bántalmazta jótevőjét, míg az belehalt sérülésibe

Címkék#gyilkosság#iszogatás#bántalmazás

Egy egri férfi brutálisan verte és megalázta azt a nőt aki otthonában hajlékot adott neki. A gyakori bántalmazások sorozatának emberölés lett a vége.

Dr. Szalay Zoltán

Ha a bíróság előtt is bebizonyosodik, amit a vádirat P. Tamás terhére ró, akkor megerősödik a szólás: fogadd be a tótot, kiver a házadból. A megyei főügyészség közlése szerint a 37 éves, hajléktalan egri férfi tavaly április végén költözött be G. Zs. Dr. Nagy János utcai lakásába. Mindketten gyakran emelgették az itallal teli poharat. P. szidta, ütötte-verte a nőt, kiüldözte az otthonából. Sorozatosan bántalmazta a vádlott az őt befogadó nőt, emberölés lett a vége az esetnek. A bűntényről a Heves Megyei Hírlap az 1999. április 1-jei számában adott hírt. 

A sorozat bántalmazások sorozatának emberölés lett a vége.
 A sorozat bántalmazások sorozatának emberölés lett a vége.
Forrás:  Albert Péter/Heol.hu

Emberölésig fajult a bántalmazás

Múlt év május 26-án mások társaságában a szeszkúra vége felé összevitatkoztak. Érvek híján P. Tamás tenyérrel többször arcon vágta szállásadóját, belökte a szobába, s ököllel verte. Berángatta az asszonyt a fürdőszobába, ahol a fejét a WC-kagylóhoz csapta. A sértettnek eltört az orrcsontja is. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

G. Zs. kénytelen volt elmenekülni a saját lakásából. A Szépasszony-völgy egy romos épületében húzta meg magát. Május 30-ig tartott a nyugalma. Ekkor a vádlott egy nővel együtt hazacipelte. A terhelt gyakran ütlegelte a nőt. Előfordult, bottal verte a térdeplő vagy hason fekvő áldozat hátát, olykor meg is rugdosta őt, vagy rátaposott a mellkasára. G. Zs. emiatt tavaly június 1-jén már csak feküdni tudott. Ám a férfi másnap ismét nekiesett a legyengült jótevőjének: rúgta, megtaposta a haldokló sértettet, aki aznap meghalt. 

A holttestet napokkal később találták meg

P. Tamás csak másnap reggel vette észre, mi történt, ám nem hívott orvost, hanem kívülről bezárta az ajtót, s Füzesabonyba ment. A holttestet június 5-én találta meg a lakásba behatoló rendőrjárőr. Az orvosi szakvélemény szerint az áldozatnak eltört a koponyacsontja, több bordája és a kulcscsontja. Agyzúzódást is szenvedett. A vádlott bűnösségét részbeni beismerő vallomása, a tanúk elmondásai, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, az orvosi szakvélemények bizonyítják. A főügyészség P. Tamást különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és súlyos testi sértés bűntettével vádolja. 
 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu