A hevesi hálátlan hajléktalan addig bántalmazta jótevőjét, míg az belehalt sérülésibe

Ha a bíróság előtt is bebizonyosodik, amit a vádirat P. Tamás terhére ró, akkor megerősödik a szólás: fogadd be a tótot, kiver a házadból. A megyei főügyészség közlése szerint a 37 éves, hajléktalan egri férfi tavaly április végén költözött be G. Zs. Dr. Nagy János utcai lakásába. Mindketten gyakran emelgették az itallal teli poharat. P. szidta, ütötte-verte a nőt, kiüldözte az otthonából. Sorozatosan bántalmazta a vádlott az őt befogadó nőt, emberölés lett a vége az esetnek. A bűntényről a Heves Megyei Hírlap az 1999. április 1-jei számában adott hírt.

Emberölésig fajult a bántalmazás

Múlt év május 26-án mások társaságában a szeszkúra vége felé összevitatkoztak. Érvek híján P. Tamás tenyérrel többször arcon vágta szállásadóját, belökte a szobába, s ököllel verte. Berángatta az asszonyt a fürdőszobába, ahol a fejét a WC-kagylóhoz csapta. A sértettnek eltört az orrcsontja is.

G. Zs. kénytelen volt elmenekülni a saját lakásából. A Szépasszony-völgy egy romos épületében húzta meg magát. Május 30-ig tartott a nyugalma. Ekkor a vádlott egy nővel együtt hazacipelte. A terhelt gyakran ütlegelte a nőt. Előfordult, bottal verte a térdeplő vagy hason fekvő áldozat hátát, olykor meg is rugdosta őt, vagy rátaposott a mellkasára. G. Zs. emiatt tavaly június 1-jén már csak feküdni tudott. Ám a férfi másnap ismét nekiesett a legyengült jótevőjének: rúgta, megtaposta a haldokló sértettet, aki aznap meghalt.

A holttestet napokkal később találták meg

P. Tamás csak másnap reggel vette észre, mi történt, ám nem hívott orvost, hanem kívülről bezárta az ajtót, s Füzesabonyba ment. A holttestet június 5-én találta meg a lakásba behatoló rendőrjárőr. Az orvosi szakvélemény szerint az áldozatnak eltört a koponyacsontja, több bordája és a kulcscsontja. Agyzúzódást is szenvedett. A vádlott bűnösségét részbeni beismerő vallomása, a tanúk elmondásai, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, az orvosi szakvélemények bizonyítják. A főügyészség P. Tamást különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és súlyos testi sértés bűntettével vádolja.

