2 órája
Egy kocsi csomagtartójából került elő a holttest Gyöngyösön - a vád szerint előre kitervelték a gyilkosságot!
Tárgyalást tart kedden az Egri Törvényszék abban a büntetőperben, amelynek sértettjével pisztollyal végeztek. A vád: előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények.
Az ítélkezési szünetet követően "felpörögnek" a bírósági tárgyalások büntetőperekben is. Szeptember első dekádjában rögtön egy olyan bűncselekmény ügyében tart tárgyalást az elsőfokú bíróság, amelyben akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. Az előre kitervelten elkövetett emberölés miatt folyó eljárásnak hat vádlottja van. Közülük az első- és másodrendű terheltek azok, akik a vád szerint magát az ölést elkövették.
Az előre kitervelten elkövetett emberölés eszköze sportpisztoly volt
A Heves Vármegyei Főügyészség váddokumentuma három vádpontban rögzíti azt a cselekménysort, amelynek "eredménye" egy ember halála lett. Az áldozat testét pedig egy csomagtartóban találták meg Gyöngyösön a Kenyérgyár utcában. Az első vádpontban rögzíti a főügyészség, hogy az I. és II. rendű vádlottak építőipari kivitelezési munkák miatt kerültek üzleti kapcsolatba a sértettel. A legális építőipari tevékenység mellett a terheltek fiktív számlázással is igyekeztek bevételt szerezni, melybe a sértettet is bevonták.
A törvénytelen fiktív számlázás nem ment azonban zökkenők nélkül, a későbbi áldozat és a két vádlott között egyre mélyülő konfliktushelyzet alakult ki. De más irányban is halmozódtak a problémák, ugyanis mind a vádlottaknak, mind a sértettnek egyéb tartozásaik, folyamatos anyagi nehézségeik is voltak. A két terhelt a "megoldást" abban látták megtalálni, hogy elhatározták a sértett megölését, majd holttestének az elrejtését. Innen már csak azt kellett volna elhitetniük azokkal, akiknek tartoztak, hogy "üzlettársuk"– a visszafizetendő összeggel – ismeretlen helyre távozott.
A kivitelezést a vádirat ekként rögzíti: a vádlottak a magukkal vitt lőfegyverrel, néhány méterről, több célzott lövést adtak le a sértettre. A helyszínen életét vesztő férfi holttestét a használatukban lévő személygépkocsi csomagtartójába tették. Tervük az volt, hogy a tetemet adandó alkalommal onnan eltüntetik, erre viszont már nem volt lehetőségük, mert a holtestet felfedezték még az eltüntetése előtt.
Felesége jelentette eltűntként
A 2022. szeptemberében megölt 23 éves budapesti férfit a felesége már hetek óta nagy erőkkel kereste. A nő a közösségi oldalán azt írta, hogy Dávidot szeptember másodika óta senki sem látta. Utoljára Gyöngyösön, a Kemény János utcában tűnt fel. Ezután nyoma veszett. Dávidot rengetegen keresték Gyöngyösön, kutyás rendőröket és drónokat is bevetettek, de hiába. Később az erős bűz vezetett nyomra egy autószerviz mellett lévő parkolóban álló kocsihoz a tetemmel.
A második vádpontban rögzítettek az elkövetés eszközéhez, vagyis a sportpisztolyhoz és a töltényekhez kötődnek. A fegyvert az I. rendű vádlott vásárolta a III. rendű terhelttől úgy, hogy az ügylet létrejöttében a felek között a IV. rendű vádlott közvetített. A sportpisztoly és a töltények lőfegyvernek és lőszereknek minősülnek – állapítja meg a váddokumentum –, tartásukra sem az I. sem a III. sem pedig a IV. rendű vádlottak hatósági engedéllyel nem rendelkeztek.
Végül pedig a harmadik vádpont is a pisztolyhoz, pontosabban annak elrejtéséhez kötődik. Erről a vádhatóság azt rögzítette: annak érdekében, hogy a nyomozó hatóság az elrejtett lőfegyvert ne találja meg, az I. rendű vádlott letartóztatása idején rejtjelezett üzenetet tartalmazó levelet küldött a VI. rendű vádlottnak. A titkos üzenettel az I. rendű vádlott arra hívta fel a VI. rendű vádlottat, hogy a fegyvert V. rendű vádlott közreműködésével azonnal vigyék el a rejtekhelyéről.
A titkos üzenetet az a hatodrendű vádlott dekódolta – aki tisztában volt azzal, hogy az üzenet küldője a lőfegyvert mire használta. Az ötödrendű terhelt a gyilkos eszközt a saját lakhelyére szállította, ahol a hatóság később lefoglalta. Fegyvertartási engedéllyel az ötödrendű vádlott sem rendelkezett.
