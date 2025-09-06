Egy kocsi csomagtartójából került elő a holttest Gyöngyösön - a vád szerint előre kitervelték a gyilkosságot!

Az ítélkezési szünetet követően "felpörögnek" a bírósági tárgyalások büntetőperekben is. Szeptember első dekádjában rögtön egy olyan bűncselekmény ügyében tart tárgyalást az elsőfokú bíróság, amelyben akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. Az előre kitervelten elkövetett emberölés miatt folyó eljárásnak hat vádlottja van. Közülük az első- és másodrendű terheltek azok, akik a vád szerint magát az ölést elkövették.

Az emberölés sértettjének a holttestét gy kocsi csomagtartójában találták meg

Az előre kitervelten elkövetett emberölés eszköze sportpisztoly volt

A Heves Vármegyei Főügyészség váddokumentuma három vádpontban rögzíti azt a cselekménysort, amelynek "eredménye" egy ember halála lett. Az áldozat testét pedig egy csomagtartóban találták meg Gyöngyösön a Kenyérgyár utcában. Az első vádpontban rögzíti a főügyészség, hogy az I. és II. rendű vádlottak építőipari kivitelezési munkák miatt kerültek üzleti kapcsolatba a sértettel. A legális építőipari tevékenység mellett a terheltek fiktív számlázással is igyekeztek bevételt szerezni, melybe a sértettet is bevonták.

A törvénytelen fiktív számlázás nem ment azonban zökkenők nélkül, a későbbi áldozat és a két vádlott között egyre mélyülő konfliktushelyzet alakult ki. De más irányban is halmozódtak a problémák, ugyanis mind a vádlottaknak, mind a sértettnek egyéb tartozásaik, folyamatos anyagi nehézségeik is voltak. A két terhelt a "megoldást" abban látták megtalálni, hogy elhatározták a sértett megölését, majd holttestének az elrejtését. Innen már csak azt kellett volna elhitetniük azokkal, akiknek tartoztak, hogy "üzlettársuk"– a visszafizetendő összeggel – ismeretlen helyre távozott.

A kivitelezést a vádirat ekként rögzíti: a vádlottak a magukkal vitt lőfegyverrel, néhány méterről, több célzott lövést adtak le a sértettre. A helyszínen életét vesztő férfi holttestét a használatukban lévő személygépkocsi csomagtartójába tették. Tervük az volt, hogy a tetemet adandó alkalommal onnan eltüntetik, erre viszont már nem volt lehetőségük, mert a holtestet felfedezték még az eltüntetése előtt.