Saját testvérét ölte meg az ecsegi férfi

Szörnyű tragédia rázta meg a nógrádi falut, gyilkosság történt szombaton. Egy vita fajulhatott emberöléssé a nool.hu információi szerint.

Egy testvérpár tragédiája - érdekes részleteket árultak el a rendőrök

Forrás: Police.hu

Az állította holtan talált testvérére a férfi, a rendőrök azonban mást olvastak ki a nyomokból. Az esetet lehet, hogy egy kislány is látta.