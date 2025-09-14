Tragédia
32 perce
Saját testvérét ölte meg az ecsegi férfi
Szombaton rendőrök lepték a falut. Emberölés miatt indult nyomozás.
Szörnyű tragédia rázta meg a nógrádi falut, gyilkosság történt szombaton. Egy vita fajulhatott emberöléssé a nool.hu információi szerint.
Az állította holtan talált testvérére a férfi, a rendőrök azonban mást olvastak ki a nyomokból. Az esetet lehet, hogy egy kislány is látta.
További részleteket a Nool.hu cikkében olvashat.
