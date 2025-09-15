Húszezer forint miatt akart gyilkolni Hevesben

A Heves Vármegyei Főügyészség vádiratából az derül ki, hogy nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt indítványozzák felelősségre vonni a terheltet, aki mindössze 20 ezer forint megszerzése érdekében használt kést. Célját ugyan nem érte el, de jogi szempontból a kísérletért is kiszabható az az ítélet, ami az "eredményesen" befejezett cselekményért.

Emberölés kísérletével vádolják. Húszezer forintért szurkált

Forrás: A fotó illusztráció: Shutterstock

Minősített emberölés bűntettének kísérlete a vád

A váddokumentumba foglaltak szerint a terhelt és a sértett a vádbeli cselekményt megelőzően jó viszonyban voltak egymással. A bűntett 2023. februárjának egyik napján, az esti órákban történt: a vádlott felhívta telefonon az otthonában tartózkodó sértettet, és megkérte, hogy autóval szállítsa őt el.

A fuvarozásra felkért ismerős egy kis tárolórekeszben 20 ezer forintot helyezett el, majd elindult a gépkocsijával az – időközben az autóba beszállt – vádlott kérésének megfelelő helyre, ahol leparkolt. Miután az autót megállította a vádlott a pénz megszerzése érdekében egy késsel, öt alkalommal megszúrta.

A vádirat szerint a sértett sérülései következtében legalább közvetett életveszélyes állapot alakulhatott volna ki. Ezen súlyosabb következményt a sértett védekezése és a rajta lévő ruházat akadályozta meg. A vádlott által használt kés alkalmas volt az élet kioltására is.