Helyi kék hírek
1 órája
Felborult autó miatt halad félpályán a forgalom a 33-as főúton
Poroszló és Besenyőtelek között félpályán halad a forgalom.
Baleset történt a 33-as főúton (illusztráció)
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Felborult egy személyautó a 33-as főút Poroszló és Besenyőtelek közötti szakaszán, a 12-es és 13-as kilométerszelvény között - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A baleset helyszínén a műszaki mentést a füzesabonyi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Hétfőn nem ez az első baleset a 33-as főúton, korábban egy gépkocsi és egy utánfutó ütközött össze az 50-es és 51-es kilométerszelvény között.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2 órája
Személyautó és utánfutó karambolozott a 33-as főúton, lezárták az utat
Ezt ne hagyja ki!Aldi akció
2 órája
Erre ki számított? Reagált az Aldi az üres állványokra, ez történt valójában az egri boltokban
Ezt ne hagyja ki!Ingatlanpiac
Tegnap, 15:29
Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre