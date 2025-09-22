szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Felborult autó miatt halad félpályán a forgalom a 33-as főúton

Címkék#33-as főút#baleset#rendőrség

Poroszló és Besenyőtelek között félpályán halad a forgalom.

Heol.hu
Felborult autó miatt halad félpályán a forgalom a 33-as főúton

Baleset történt a 33-as főúton (illusztráció)

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Felborult egy személyautó a 33-as főút Poroszló és Besenyőtelek közötti szakaszán, a 12-es és 13-as kilométerszelvény között - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A baleset helyszínén a műszaki mentést a füzesabonyi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Hétfőn nem ez az első baleset a 33-as főúton, korábban egy gépkocsi és egy utánfutó ütközött össze az 50-es és 51-es kilométerszelvény között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu