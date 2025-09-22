Felborult autó miatt halad félpályán a forgalom a 33-as főúton

Felborult egy személyautó a 33-as főút Poroszló és Besenyőtelek közötti szakaszán, a 12-es és 13-as kilométerszelvény között - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A baleset helyszínén a műszaki mentést a füzesabonyi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Hétfőn nem ez az első baleset a 33-as főúton, korábban egy gépkocsi és egy utánfutó ütközött össze az 50-es és 51-es kilométerszelvény között.