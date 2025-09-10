szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

26 perce

Felborult egy autó a 3-ason, mentőhelikopter is a helyszínre érkezett

Címkék#tűzoltók#mentőhelikopter#baleset

A tűzoltók a mentőkkel együtt emelték ki a kocsiból a vezetőt.

Heol.hu

Oldalával az árokba borult egy gépkocsi a 3-as főút 113-as kilométerszelvényénél, Kápolna térségében. A járműben csak a vezetője utazott, akit a füzesabonyi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emeltek ki - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre mentőhelikopter is érkezik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu