Baleset
2 órája
Felborult egy autó a 3-ason, mentőhelikopter is a helyszínre érkezett
A tűzoltók a mentőkkel együtt emelték ki a kocsiból a vezetőt.
Oldalával az árokba borult egy gépkocsi a 3-as főút 113-as kilométerszelvényénél, Kápolna térségében. A járműben csak a vezetője utazott, akit a füzesabonyi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emeltek ki - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre mentőhelikopter is érkezik.
